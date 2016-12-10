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beşiktaş'ı yakan hakem ilk kez konuştu

BEŞİKTAŞ'I YAKAN HAKEM İLK KEZ KONUŞTU

Dinamo Kiev-Beşiktaş maçında verdiği kararlar sonucu ağır eleştirilere maruz kalan Craig Thomson ''Hata yaptığıma inanmıyorum'' dedi.

Tarih : 10 Aralık 2016, 14:27
Puan Ver : Beşiktaş'ı Yakan Hakem İlk Kez Konuştu(9/10)7


Beşiktaş'ın 6-0 kaybettiği Dinamo Kiev karşılaşmasında düdük çalan ve verdiği hatalı kararlarla büyük tepki toplayan Craig Thomson, olaylı maçın ardından ilk kez konuştu.



"BENİM İÇİN GERİDE KALDI"

Sabah'ta yer alan habere göre, Dinamo Kiev-Beşiktaş maçının geride kaldığını belirten Thomson, 'Kesinlikle hiçbir şekilde konuşamam. O maç benim için geride kaldı.' ifadelerini kullandı.



"TÜRKLERİ VE KEBABI ÇOK SEVERİM"

Verdiği kararların arkasında duran Thomson, 'Ne gördüysem ona göre düdük çaldım. Hata yaptığıma inanmıyorum. Emin olun hata yapsaydım özür dilerdim. Türkleri de kebabı da çok severim. Türkiye'nin güzel bir ülke ve oradaki insanların sıcakkanlı olduğunu biliyorum.' şeklinde konuştu.



"BU SORU ÇOK SAÇMA"

Thomson son olarak, Türk taraftarlardan tehdit alıp almamasıyla ilgili kendisine yöneltilen soruya ise 'Bu çok saçma bir soru" şeklinde yanıt verdi. Thomson özellikle Andreas Beck'e çıkardığı kırmızı kart ve aynı pozisyonda verdiği penaltı kararıyla büyük tepki toplamıştı.



 



kaynak:hürriyet








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