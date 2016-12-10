BEŞİKTAŞ'I YAKAN HAKEM İLK KEZ KONUŞTU
Dinamo Kiev-Beşiktaş maçında verdiği kararlar sonucu ağır eleştirilere maruz kalan Craig Thomson ''Hata yaptığıma inanmıyorum'' dedi.
Beşiktaş'ın 6-0 kaybettiği Dinamo Kiev karşılaşmasında düdük çalan ve verdiği hatalı kararlarla büyük tepki toplayan Craig Thomson, olaylı maçın ardından ilk kez konuştu.
"BENİM İÇİN GERİDE KALDI"
Sabah'ta yer alan habere göre, Dinamo Kiev-Beşiktaş maçının geride kaldığını belirten Thomson, 'Kesinlikle hiçbir şekilde konuşamam. O maç benim için geride kaldı.' ifadelerini kullandı.
"TÜRKLERİ VE KEBABI ÇOK SEVERİM"
Verdiği kararların arkasında duran Thomson, 'Ne gördüysem ona göre düdük çaldım. Hata yaptığıma inanmıyorum. Emin olun hata yapsaydım özür dilerdim. Türkleri de kebabı da çok severim. Türkiye'nin güzel bir ülke ve oradaki insanların sıcakkanlı olduğunu biliyorum.' şeklinde konuştu.
"BU SORU ÇOK SAÇMA"
Thomson son olarak, Türk taraftarlardan tehdit alıp almamasıyla ilgili kendisine yöneltilen soruya ise 'Bu çok saçma bir soru" şeklinde yanıt verdi. Thomson özellikle Andreas Beck'e çıkardığı kırmızı kart ve aynı pozisyonda verdiği penaltı kararıyla büyük tepki toplamıştı.
kaynak:hürriyet
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar