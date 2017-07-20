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Beşiktaş'ı Yenen Schalke, Verilen Kupayla Dalga Geçti

BEŞİKTAŞ'I YENEN SCHALKE, VERİLEN KUPAYLA DALGA GEÇTİ

Çin'de oynanan hazırlık maçında Beşiktaş'ı yenen Schalke 04, mücadele sonunda verilen kupayla dalga geçti.

Tarih : 20 Temmuz 2017, 13:50
Puan Ver : Beşiktaş'ı Yenen Schalke, Verilen Kupayla Dalga Geçti(8/10)4

Alman ekibi Schalke 04, Çin'de oynanan hazırlık maçında Beşiktaş'ı 3-2 yenmişti.

Türkçe yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Alman kulübünün resmi Twitter hesabı, özel karşılaşmanın ardından verilen kupaya gönderme yaptı.

Tweet'te "Süper hazırlık maçı. Teşekkürler Beşiktaş. Verdikleri kupa da muhteşem, dev kadar... Size huzurlu bir dönüş ve başarılı bir sezon dileriz." ifadeleri kullanıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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