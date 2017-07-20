Alman ekibi Schalke 04, Çin'de oynanan hazırlık maçında Beşiktaş'ı 3-2 yenmişti.

Türkçe yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Alman kulübünün resmi Twitter hesabı, özel karşılaşmanın ardından verilen kupaya gönderme yaptı.

Tweet'te "Süper hazırlık maçı. Teşekkürler Beşiktaş. Verdikleri kupa da muhteşem, dev kadar... Size huzurlu bir dönüş ve başarılı bir sezon dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: haberinburada