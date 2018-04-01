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Beşiktaş'ın altın yumurtlayan tavuğu: Anderson Talisca!

BEŞİKTAŞ'IN ALTIN YUMURTLAYAN TAVUĞU: ANDERSON TALİSCA!

Beşiktaş'ta gösterdiği performans ile Brezilya Milli Takımına kadar yükselen Talisca, attığı gollerle hem Beşiktaş'a milyonlar hem de puanlar kazandırıyor.

Tarih : 01 Nisan 2018, 14:10
Puan Ver : Beşiktaş'ın Altın Yumurtlayan Tavuğu: Anderson Talisca!(6/10)2

Spor Toto Süper Ligin 27. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca, takımına kazandırdıklarıyla dikkati çekiyor.

Siyah-beyazlı ekibin 24 yaşındaki oyuncusu attığı gollerle takımının hem puan hem de para kazanmasını sağladı.

Aytemiz Alanyaspor karşısında da takımının tek golünü kaydeden Talisca, 2017-2018 sezonundaki resmi maçlarda 17 gole ulaştı. Ligde fileleri 11 kez havalandıran Brezilyalı futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde 4 ve Türkiye Kupası'nda 2 gol attı.

BEŞİKTAŞ, TALISCA'NIN GOL ATTIĞI MAÇLARDA 20 PUAN TOPLADI

Beşiktaş, bu sezon Talisca'nın gol attığı 8 maçta 6 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Siyah-beyazlı ekip, Brezilyalı futbolcunun gol sevinci yaşadığı bu 8 karşılaşmada 20 puan topladı.

Beşiktaş, sadece Talisca'nın etkili olduğu 4 maçı da kazanarak 12 puanı hanesine yazdırdı. Ligdeki son 2 galibiyetini Gençlerbirliği ve Aytemiz Alanyaspor'u 1-0'lık sonuçlarla alan siyah-beyazlı takım, bu başarıyı Anderson Talisca'nın golleriyle yakaladı. Süper Lig'in ikinci yarısındaki Antalyaspor ve Kasımpaşa karşılaşmalarını 2-1'lik skorlarla kazanan Beşiktaş, Talisca'nın ikişer golüyle sonuca gitti.

Siyah-beyazlılar, ayrıca Talisca'nın fileleri havalandırdığı maçlarda Kardemir Karabükspor'u 5-0 ve Göztepe'yi 3-1 mağlup etti. Beşiktaş, yine Talisca'nın gol sevinci yaşadığı Trabzonspor ve Kasımpaşa karşılaşmalarını ise 2-2'lik skorlarla berabere tamamladı.

TALISCA'NIN GOL ATTIĞI MAÇLARDA YENİLMEDİ

Beşiktaş, iki sezondur kiralık olarak kadrosunda bulundurduğu Talisca'nın gol attığı maçlarda mağlubiyet yaşamadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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