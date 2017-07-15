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Beşiktaş'ın Anlaştığı Eliaquim Mangala, Önümüzdeki Hafta İstanbul'a Geliyor

BEŞİKTAŞ'IN ANLAŞTIĞI ELİAQUİM MANGALA, ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA İSTANBUL'A GELİYOR

Marcelo'nun gidişiyle yeniden stoper arayışlarına girişen Beşiktaş, daha önce ilgilendiği Eliaquim Mangala ile her konuda anlaştı. Oyuncu önümüzdeki hafta gelip imzayı atacak.

Tarih : 15 Temmuz 2017, 00:30
Puan Ver : Beşiktaş'ın Anlaştığı Eliaquim Mangala, Önümüzdeki Hafta İstanbul'a Geliyor(5/10)1

Pepe'nin gelmesiyle rahatlayan, Marcelo'nun gitmesiyle ile yeniden stoper arayışlarına başlayan Beşiktaş'ta gözler geçen sezon Valencia'da kiralık olarak forma giyen Eliaquim Mangala'ya çevrildi.

HAFTAYA GELİYOR

Mangala için resmi temaslarını sürdüren Beşiktaş, Fransız oyuncu ve kulübü M. City ile transfer görüşmelerine devam ederken; tecrübeli stoper ile her konuda anlaşma sağlandı. Manchester City, Beşiktaş'ın 1 yıllık kiralık teklifine evet derse, 26 yaşındaki stoper, önümüzdeki hafta İstanbul'a gelerek kendisini Beşiktaşlı yapan imzayı atacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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