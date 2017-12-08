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Beşiktaş'ın anlaştığı yıldız, takımına veda etti

BEŞİKTAŞ'IN ANLAŞTIĞI YILDIZ, TAKIMINA VEDA ETTİ

Beşiktaş'ın prensipte anlaştığı Domagoj Vida, Dinamo Kiev'deki son maçında takım arkadaşlarına sarılarak veda etti.

Tarih : 08 Aralık 2017, 18:00
Puan Ver : Beşiktaş'ın Anlaştığı Yıldız, Takımına Veda Etti(6/10)2

Beşiktaş'ın prensipte anlaştığı Domagoj Vida, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Dinamo Kiev-Partizan maçının ardından taraftarlara ve takım arkadaşlarına veda etti.

HERKESE TEK TEK SARILDI

Devre arasında Beşiktaş'ın kadrosuna katılması beklenen Domagoj Vida, maç bitimiyle birlikte tek tek tribünleri gezdi ve takım arkadaşlarına birer birer sarılarak vedasını yaptı.

"BEŞİKTAŞ İLE AYNI KOŞULLARI SAĞLAYAMAYIZ"

Konu hakkında açıklama yapan Dinamo Kiev'in başkanı Igor Surkis, "Vida lider bir oyuncumuzdu. Taraftarlara ve takım arakdaşlarına veda etti. Kalmasını istiyordum ancak farklı bir yol seçti. Bir ailesi, çocukları var. Para kazanma arzunu anlayabiliyorum. Mali olarak Beşiktaş ile aynı koşulları sağlayamazdık." ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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