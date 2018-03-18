BEŞİKTAŞ'IN BAŞAKŞEHİR SERÜVENİ FELAKETLE BİTTİ
Spor Toto Süper Ligde Medipol Başakşehir, evinde Beşiktaş'ı Elia'nın attığı golle 1-0 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'de haftanın kritik maçlarından birinde Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ı 1-0 yenerek zirve yolunda çok önemli bir galibiyete imza attı. Böylece derbinin berabere bittiği haftanın kazananaı Medipol Başakşehir oldu.
TOSIC GOLÜ ÇIKARDI
20. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Caiçara'nın sağdan yaptığı ortada Adebayor arka direkte topa vurdu. Diğer direk dibine açılan meşin yuvarlağı Visca kaleye gönderdi. Tosic çizgi üzerinde topa müdahale etti ve meşin yuvarlağı kornere atarak golü önledi.
ELIA BAŞAKŞEHİR'İ ÖNE GEÇİRDİ
28. dakikada Medipol Başakşehir baskısının sonucunu aldı. Adebayor'un Tolgay'dan kaptığı topla başlayan atakta Visca, topu ceza sahası önüne çevirdi. Adebayor'un boşalttığı alana hareketlenen Elia gelişine yerden bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Ligdeki tek golünü ilk haftada Bursa ağlarına gönderen Hollandalı isim 25 hafta sonra ligde golle tanışmış oldu.
BEŞİKTAŞ YÜKLENDİ AMA ATAMADI
İkinci yarıya iyi başlayan takım ise konuk Beşiktaş oldu. Bu kez önde baskı yapan takım olan siyah beyazlılar, Başakşehir'in top yapmasına izin vermedi. 62. dakikada da Caicara'nın 2. sarı kartını görüp takımını 10 kişi bırakmasından sonra kontrolü ele alan Beşiktaş beraberlik için yoğun bir baskı kurdu.
BEŞİKTAŞ İKİLİ AVERAJI DA KAYBETTİ
Ancak baskı sonuç vermedi ve mücadele 1-0 ev sahibinin üstünlüğüyle sona erdi. Rakibinie yenilmezlik serisini 5 maça çıkaran Başakşehir, Galatasaray'la arasındaki puan farkını 1'e indirdi. 2018'de ilk kez yenilen Beşiktaş ise 50 puanda kaldı. İlk maçta rakibiyle berabere kalan siyah beyazlılar, ikili averajı da kaybetmiş oldu.
Kaynak: haberinburada
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