BEŞİKTAŞ'IN BAYERN MÜNİH'LE EŞLEŞMESİ, SOSYAL MEDYADA DALGA KONUSU OLDU
Şampiyonlar Liginde temsilcimiz Beşiktaş'ın, en zor rakiplerden biri olan Bayern Münih'i çekmesi, sosyal medyada alay konusu oldu.
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Bayern Münih oldu. Rakipler arasından belki de en zor kurayı çeken siyah-beyazlı temsilcimiz, sosyal medyaya da damga vurdu.
Bu eşleşme sonrası Twitter çalkalandı.
Yapılan yorumlardan bazıları şu şekilde:
Kaynak: haberinburada
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