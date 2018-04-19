Attıkları Golü Rakip Taraftar Bile Alkışladı
Çiftçiler Dikkat! Meteorolojiden Zirai Don Uyarısı Geldi
Ysk'dan İyi Parti Seçime Katılmasın Yazısına Yalanlama!
Çiftlik Bank Soruşturmasında Flaş Gelişme! 6 Şüpheliye Kırmızı Bülten
Küba'nın Beatles Hayranı Devlet Başkanının 3,5 Dakikalık Portresi
Genoa'yı Yıkan Cengiz, İtalya'da Yine Gündem Oldu
Cumhurbaşkanlığı İçin 100 Bin İmzanın Nasıl Toplanacağı Belli Oldu!
Mhp, 24 Haziran İçin Startı Verdi, Adaylar Genel Merkez Koştu
İyi Parti Seçime Girebilecek Mi? Tartışmasına Ak Parti'den Dikkat Çeken Yorum
Beşiktaş'ın Brezilyalı Yıldızı Adriano Ülkesine Dönmek İstiyor
Tır'ın Çarptığı Genç Ambulanstan Kaçınca Polis Tarafından Kelepçe Takılarak Sakinleştirildi
Kuş Sürüsü İle Karşılaşan Pilotun Kritik Hamlesi Hayat Kurtardı
Öğretmen Ve Eşi Bıçaklanarak Öldürüldü! Cinayet Çocuğun Yardım Çağrısıyla Ortaya Çıktı
Eski Bakan Peçeteye İmzalamış: Borcu Ödemezsem Bana Her Şeyi Yapabilir
Başakşehir Maçı Sonrası Pfdk'dan Galatasaray'a Ceza
Akhisar Maçı Sonrası Terim'in Korktuğu Başına Geldi
Erdoğan Tarihi Açıkladı, Tatilciler Telefona Sarıldı!
Yaşlı Sapık, 15 Lira Verdiği Çocuğu Ormana Götürdü, Gerisi Korkunç!
Oğluyla Birlik Oldu, Kocasını Demir Çubuklarla Döverek Öldürdü
Pizzasına Tükürülen Mağdur 6 Kilo Verdi: Dışarıda Yemek Yiyemiyorum

Beşiktaş'ın Brezilyalı Yıldızı Adriano Ülkesine Dönmek İstiyor

BEŞİKTAŞ'IN BREZİLYALI YILDIZI ADRİANO ÜLKESİNE DÖNMEK İSTİYOR

Beşiktaşlı Adriano, ülkesinin basınına yaptığı açıklamada, Brezilya'ya dönmek istediğini söyledi. Deneyimli futbolcu ayrıca Türkiye'ye geldiği için de mutlu olduğunu belirtti.

Tarih : 19 Nisan 2018, 18:20
Puan Ver : Beşiktaş'ın Brezilyalı Yıldızı Adriano Ülkesine Dönmek İstiyor(9/10)5

Brezilya'nın ünlü spor yayıncısı Globoesporte'ye konuşan 33 yaşındaki oyuncu "Brezilya'dan bir kulüple görüştüm ama sonuçlanmadı. Geri dönmeyi ciddi bir şekilde düşünüyorum ve şu an tam zamanı. Futbolumu göstermek istiyorum. Büyük bir kulübün formasını giymek ve teklifleri dinlemek için istekliyim" dedi.

BARCELONA'DA 6 YIL FORMA GİYDİ

Adriano, yaklaşık 6 yıl Barcelona forması giydikten sonra takımdan ayrılmanın kolay bir karar olmadığını ancak Türkiye'ye geldiği için mutlu olduğunu da söyledi.

2016'da Beşiktaş'a transfer olan Adriano'nun siyah-beyazlı kulüple sözleşmesi Haziran 2019'da sona eriyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Beşiktaş  In  Brezilyalı  Yıldızı  Adriano  Ülkesine  Dönmek  İstiyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER