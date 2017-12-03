Türk Futbolunda Tarihi Protesto: 90 Takım Maça Çıkmayacak
Ölü Olduklarını Düşünüyorlar! Çok Nadir Görülen Bir Hastalık: Yaşayan Ölü Sendromu
Gs Başkanı Dursun Özbek: Fatih Terim'le Görüşmedik
Kediye İşkence Eden Asker Serbest Bırakıldı!
İstanbul'da 5 Bin Polisin Katıldığı Helikopter Destekli Huzur Operasyonu Düzenlendi
Devrik Liderin Öldürüldüğü Yemen'de Orduya Acil Operasyon Talimatı
Meclis Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
Ahmet Çakar: Ergün Penbe, Galatasaray'da Fatih Terim'in Yardımcısı Olacak
Ak Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Seçim İttifakı Düzenlemesi Gündemimizde Yok
İkizler, Brad Pitt'e Benzemek İçin Defalarca Ameliyat Masasına Yattı, 160 Bin Lira Harcadı
Ak Parti'den Kılıçdaroğlu Kararı: Açıklayacağı Belgeler Gündemimizde Olmayacak
Erzincan'dan Sonra Şimdi De Ankara! Kediyi Tekmeleyerek Uzaklaştırmaya Çalıştı
Yahudilere Hakaret Eden Ümit Özat: Yanlış Anlaşıldım
İstanbul'u Kümülonimbus Sardı, Uçaklar Yakıt Kritiğine Girdi
Şırnak'ta Kuyuya Düşen 3 Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı
İstanbul Banliyö Hattında Günde 1,5 Milyon Yolcu Taşınacak
Toys R Us, 26 Mağazasını Kapatıyor
Ayrıldığı Sevgilisinin Çıplak Fotoğraflarını Onun Adına Açtığı Hesapta Paylaştı
Chp Kılıçdaroğlu'nun Gösterdiği Belgeleri Savcılığa Teslim Etti
Şimşek: Enflasyonda Aralıktan İtibaren Kalıcı Düşüş Başlayacak

Beşiktaş'ın Derbi Zaferi Alman Ekibi Leipzig'i Korkuttu!

BEŞİKTAŞ'IN DERBİ ZAFERİ ALMAN EKİBİ LEİPZİG'İ KORKUTTU!

Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 3-0 gibi farklı bir skorla yendiği derbinin ardından siyah beyazlıların çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı Alman rakibi Leipzig'i korku sardı.

Tarih : 03 Aralık 2017, 13:50
Puan Ver : Beşiktaş'ın Derbi Zaferi Alman Ekibi Leipzig'i Korkuttu!(7/10)3

Alman gazetesi Bild'in haberinde yer alan ifadelere göre, Beşiktaş'ın Galatasaray karşısındaki oyunu Leipzig'in var olan endişesini daha da arttırdı.

GALATASARAY'I YENMESİ, LEİPZİG'İ KORKUTTU

Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta ateşli bir atmosferde oynanan derbide lider Galatasaray'ı ezici bir oyunla yenmesi Leipzig'i korkuttu.

Leipzig ise dün Beşiktaş için rotasyona gittiği maçta Hoffenheim'a 4-0 yenilerek lig tarihindeki en farklı yenilgisini aldı. Çarşamba günü Beşiktaş'la kader maçına çıkacak Leipzig, gruptan çıkma yolunda kesin olarak galibiyet alması gerekiyor.

BEŞİKTAŞ GOLLERİNİ YAKINDAN İZLEYECEK

Ayrıca haberde Leipzig Teknik Direktörü Hasenhüttl, Beşiktaş'ın Galatasaray'a attığı gollerin video görüntülerini istedi. 50 yaşındaki teknik direktörün kader maçı öncesi bu golleri yakından inceleyeceği vurgulandı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Beşiktaş  In  Derbi  Zaferi  Alman  Ekibi  Leipzig  İ  Korkuttu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER