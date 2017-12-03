BEŞİKTAŞ'IN DERBİ ZAFERİ ALMAN EKİBİ LEİPZİG'İ KORKUTTU!
Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 3-0 gibi farklı bir skorla yendiği derbinin ardından siyah beyazlıların çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı Alman rakibi Leipzig'i korku sardı.
Alman gazetesi Bild'in haberinde yer alan ifadelere göre, Beşiktaş'ın Galatasaray karşısındaki oyunu Leipzig'in var olan endişesini daha da arttırdı.
GALATASARAY'I YENMESİ, LEİPZİG'İ KORKUTTU
Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta ateşli bir atmosferde oynanan derbide lider Galatasaray'ı ezici bir oyunla yenmesi Leipzig'i korkuttu.
Leipzig ise dün Beşiktaş için rotasyona gittiği maçta Hoffenheim'a 4-0 yenilerek lig tarihindeki en farklı yenilgisini aldı. Çarşamba günü Beşiktaş'la kader maçına çıkacak Leipzig, gruptan çıkma yolunda kesin olarak galibiyet alması gerekiyor.
BEŞİKTAŞ GOLLERİNİ YAKINDAN İZLEYECEK
Ayrıca haberde Leipzig Teknik Direktörü Hasenhüttl, Beşiktaş'ın Galatasaray'a attığı gollerin video görüntülerini istedi. 50 yaşındaki teknik direktörün kader maçı öncesi bu golleri yakından inceleyeceği vurgulandı.
Kaynak: haberinburada
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