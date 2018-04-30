BEŞİKTAŞ'IN ESKİ YILDIZI BOBO'YA BÜYÜK ONUR!
Beşiktaş'ın 6 sezon formasını giyen ve attığı goller ve kazandırdığı kupalarla taraftarın gönlünde taht kuran Brezilyalı futbolcu Bobo, Avustralya A Liginde attığı 27 golle altın ayakkabının sahibi oldu.
Beşiktaş'ın 6 sezon formasını giyen ve attığı goller ve kazandırdığı kupalarla taraftarın gönlünde taht kuran Brezilyalı futbolcu Bobo, Avustralya A Ligi'nde attığı 27 golle altın ayakkabının sahibi oldu. Öte yandan eski Trabzonsporlu Adrian Mierzejewski ise yılın futbolcusu seçildi.
TRABZONSPOR'UN ESKİ YILDIZI 20 GOL ATTI
Beşiktaş formasıyla 205 karşılaşmaya çıkan ve 83 kez gol sevinci yaşayan Bobo, Avustralya A Ligi ekiplerinden Sydney FC formasıyla 27 maçta 27 gol atarak 'Altın Ayakkabı'nın sahibi oldu. Ayrıca Bobo'nun takım arkadaşı olan eski Trabzonsporlu Adrian Mierzejewski de yılın futbolcusu ödülünü kazandı. Adrian ise 3 yıl formasını giydiği Trabzonspor'da 115 mücadelede forma giyerken 20 gol ve 29 asistlik performans göstermişti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Resimlerinde Ölümünden Sonra İnşa Edilen Binalar Olduğu Fark Edildi!
- İngiltere'nin Yeni İçişleri Bakanı, Pakistan Asıllı Politikacı Sacid Cavid Oldu
- Yunan Savunma Bakanı, Osmanlı'ya İsyan Eden Kadını Amiral Yaptı, Muhalefet Çıldırdı
- Güney Kore Sınırdaki Propaganda Hoparlörlerini Kaldıracak
- Esad Pyd'yi Vurdu, Abd Savaş Uçaklarıyla Yardıma Koştu!
Bu Haberle İlgili Yorumlar