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Beşiktaş'ın Eski Yıldızı Bobo'ya Büyük Onur!
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Beşiktaş'ın eski yıldızı Bobo'ya büyük onur!

BEŞİKTAŞ'IN ESKİ YILDIZI BOBO'YA BÜYÜK ONUR!

Beşiktaş'ın 6 sezon formasını giyen ve attığı goller ve kazandırdığı kupalarla taraftarın gönlünde taht kuran Brezilyalı futbolcu Bobo, Avustralya A Liginde attığı 27 golle altın ayakkabının sahibi oldu.

Tarih : 30 Nisan 2018, 18:30
Puan Ver : Beşiktaş'ın Eski Yıldızı Bobo'ya Büyük Onur!(7/10)3

Beşiktaş'ın 6 sezon formasını giyen ve attığı goller ve kazandırdığı kupalarla taraftarın gönlünde taht kuran Brezilyalı futbolcu Bobo, Avustralya A Ligi'nde attığı 27 golle altın ayakkabının sahibi oldu. Öte yandan eski Trabzonsporlu Adrian Mierzejewski ise yılın futbolcusu seçildi.

TRABZONSPOR'UN ESKİ YILDIZI 20 GOL ATTI

Beşiktaş formasıyla 205 karşılaşmaya çıkan ve 83 kez gol sevinci yaşayan Bobo, Avustralya A Ligi ekiplerinden Sydney FC formasıyla 27 maçta 27 gol atarak 'Altın Ayakkabı'nın sahibi oldu. Ayrıca Bobo'nun takım arkadaşı olan eski Trabzonsporlu Adrian Mierzejewski de yılın futbolcusu ödülünü kazandı. Adrian ise 3 yıl formasını giydiği Trabzonspor'da 115 mücadelede forma giyerken 20 gol ve 29 asistlik performans göstermişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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