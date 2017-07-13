BEŞİKTAŞ'IN ESKİ YILDIZI, GİTTİĞİ TAKIMDA DA SAKATLANDI
Beşiktaş'tan Flamengo'ya transfer olan Luis Rhodolfo, ligdeki maçta sakatlandı. Tecrübeli oyuncu, en az 1 ay sahalardan uzak kalacak. Rhodolfo, daha önce Beşiktaş'ta da uzun süreli sakatlanmıştı.
Beşiktaş'tan, Brezilya Serie A takımlarından Flamengo'ya transfer olan Luis Rhodolfo'nun yakasını sakatlıklar bırakmıyor. Brezilyalı futbolcu takımının son oynadığı Vasco da Gama maçında 21. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.
EN AZ 1 AY YOK
Müsabakanın 21. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kalan Brezilyalı futbolcunun yapılan tetkikler sonucunda durumunun ciddi olduğu ve en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
BEŞİKTAŞ'TA DA SAKATLANMIŞTI
Rhodolfo daha önce, 7 Şubat 2016'daki Gaziantepspor maçında sakatlanmış ve sahalara ancak 1 Temmuz 2016'da dönebilmişti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Başörtülü Öğrenciye Tekme Atmıştı, "Kendimi Kontrol Edemiyorum" Diye Savunma Yaptı
- Almanya'da Pkk Yöneticisine 3 Yıl 3 Ay Hapis Cezası
- Görme Engelli Fulya, Lys'de 5 Puan Türünde Türkiye Birincisi Oldu
- Acil Serviste 'sms' Dönemi! Hasta Yakınları Her An Bilgilendirilecek
- İstanbul'da Ohal Komisyonu İçin Başvurular 17 Temmuz'da Başlıyor
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar