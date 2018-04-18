Sezon başında Beşiktaş'tan ayrılarak altyapısından yetiştiği Stuttgart'a transfer olan Andreas Beck'ten dikkat çekici bir paylaşım geldi.

31 yaşındaki sağ bek, takımının Hannover 96 ile oynadığı lig maçuında sağ ön diz çapraz bağlarının kopması sonucu sezonu kapatmak zorunda kalmıştı.

BEŞİKTAŞ TARAFTARI GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ

Beck'in bu sakatlığına üzülen Siyah Beyazlı taraftarlar, sosyal medya üzerinden eski oyuncularına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Alman futbolcu, kendisine gönderilen bu mesajlara ise Türkçe cevap verdi: "Geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ederim. Gerçekten çok mutlu ettiniz. En kısa zamanda tekrar sahada olmak için elimden geleni yapacağım."

Kaynak: haberinburada