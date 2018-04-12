Ülkemizdeki Suriyeli Sayısı Artacak! Almanya'dakiler De Geliyor
Trump Kurmaylarını Topluyor: Kararımız Yakında
Beşiktaş'ın Genç Yıldızı Larin, Akhisarspor Kadrosuna Giremedi
Elazığspor'da Hüseyin Kalpar Dönemi Sona Erdi
Çiftlik Bank'ta 4 Tutuklama Talebi! Aralarında Muhasebeci De Var
Gergin Bekleyiş! Silahla Minareden Ateş Açtı, Polisle Çatışmak İstiyor
Bayern Münih, Arjen Robben İle İlgili Kararını Verdi
İtalya Suriye İçin Kararını Verdi: Saldırılara Katılmayacağız
Semih Erden'den Obradovic'e Sert Sözler: Oyuncuya Bağıramazsın
Galatarasay'ın Florya Arsası İhalesinin Kazananı Belli Oldu
Kadın Meslektaşını Vuran Polis Memuru İçin 6 Yıl Hapis İstendi
Bir Devir Sona Eriyor! Anne Kızlık Soyadı Artık Sorulmayacak
Pfdk; Galatasaray, Beşiktaş Ve Fenerbahçe'ye Ceza Verdi
Son Dakika! Abd'den Kritik Suriye Çıkışı: Savaşı Cenevre Süreciyle Bitireceğiz
Sokak Ortasında İşlenen Cinayet Kamerada
Ömer Halisdemir'in Şehit Edilmesi Davasında Ara Karar Açıklandı
11 Kurşunla Öldürülen Nurcan Arslan Cinayetinde İyi Hal İndirimi Tepki Çekti
Fenerbahçe Haklıymış, Hollandalılar Da Rvp'yi Kovuyor
Günlerdir Yaşandığı Konuşulan Aşk, Sonunda İspatlandı
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin İle Suriye'yi Görüştü

Beşiktaş'ın genç yıldızı Larin, Akhisarspor kadrosuna giremedi

BEŞİKTAŞ'IN GENÇ YILDIZI LARİN, AKHİSARSPOR KADROSUNA GİREMEDİ

Süper Ligde geçen hafta ilk resmi maçında Göztepe ağlarını havalandıran Cyle Larin, yabancı sınırı nedeniyle Akhisarspor deplasmanına götürülmedi.

Tarih : 12 Nisan 2018, 20:10
Puan Ver : Beşiktaş'ın Genç Yıldızı Larin, Akhisarspor Kadrosuna Giremedi(7/10)3

Beşiktaş'ın Göztepe'yi farklı mağlup ettiği son maçta 1 gol atan Cyle Larin, Akhisarspor deplasmanına götürülmedi.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Ligin 29. haftasında Akhisarspor'a konuk olacak. Yabancı kontenjanına takılan Kanadalı golcü Cyle Larin, teknik direktör Şenol Güneş tarafından maç kadrosunun dışında bırakıldı.

Göztepe maçında cezaları nedeniyle oynayamayan Atiba, Tolgay, Oğuzhan'ın yanı sıra 5 maçlık cezasını tamamlayan Ricardo Quaresma da Akhisarspor deplasmanına götürüldü. Ancak Cyle Larin'in kadroda yer almaması dikkat çekti.

YABANCI SINIRINA TAKILDI

Herhangi bir cezası bulunmayan Kanadalı futbolcu yabancı kontenjanı nedeniyle kadronun dışında bırakıldı. Spor Toto Süper Lig kadro kurallarına göre 21 kişilik kadroda en fazla 12 yabancı futbolcu olabiliyor.

Şenol Güneş'in 21 futbolcuyu dahil ettiği Akhisar kafilesinde şu isimler yer aldı:

Fabricio Ramirez

Tolga Zengin

Utku Yuvakuran

Domagoj Vida

Necip Uysal

Gökhan Gönül

Dusko Tosic

Atiba Hutchinson

Pepe

Caner Erkin

Tolgay Arslan

Anderson Talisca

Jeremain Lens

Ryan Babel

Mustafa Pektemek

Alvaro Negredo

Oğuzhan Özyakup

Gökhan Töre

Adriano Correia

Gary Medel

Ricardo Quaresma


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Beşiktaş  In  Genç  Yıldızı  Larin  Akhisarspor  Kadrosuna  Giremedi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER