BEŞİKTAŞ'IN GENÇ YILDIZI LARİN, AKHİSARSPOR KADROSUNA GİREMEDİ
Süper Ligde geçen hafta ilk resmi maçında Göztepe ağlarını havalandıran Cyle Larin, yabancı sınırı nedeniyle Akhisarspor deplasmanına götürülmedi.
Beşiktaş'ın Göztepe'yi farklı mağlup ettiği son maçta 1 gol atan Cyle Larin, Akhisarspor deplasmanına götürülmedi.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Ligin 29. haftasında Akhisarspor'a konuk olacak. Yabancı kontenjanına takılan Kanadalı golcü Cyle Larin, teknik direktör Şenol Güneş tarafından maç kadrosunun dışında bırakıldı.
Göztepe maçında cezaları nedeniyle oynayamayan Atiba, Tolgay, Oğuzhan'ın yanı sıra 5 maçlık cezasını tamamlayan Ricardo Quaresma da Akhisarspor deplasmanına götürüldü. Ancak Cyle Larin'in kadroda yer almaması dikkat çekti.
YABANCI SINIRINA TAKILDI
Herhangi bir cezası bulunmayan Kanadalı futbolcu yabancı kontenjanı nedeniyle kadronun dışında bırakıldı. Spor Toto Süper Lig kadro kurallarına göre 21 kişilik kadroda en fazla 12 yabancı futbolcu olabiliyor.
Şenol Güneş'in 21 futbolcuyu dahil ettiği Akhisar kafilesinde şu isimler yer aldı:
Fabricio Ramirez
Tolga Zengin
Utku Yuvakuran
Domagoj Vida
Necip Uysal
Gökhan Gönül
Dusko Tosic
Atiba Hutchinson
Pepe
Caner Erkin
Tolgay Arslan
Anderson Talisca
Jeremain Lens
Ryan Babel
Mustafa Pektemek
Alvaro Negredo
Oğuzhan Özyakup
Gökhan Töre
Adriano Correia
Gary Medel
Ricardo Quaresma
Kaynak: haberinburada
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