Beşiktaş'ta rakipsiz olan Caner Erkin, 20 maçta 7 asiste ulaştı ve tüm rakiplerini geride bıraktı. Caner Erkin'in performansı, "Ah bir de ceza almasaydı" dedirtiyor.

Beşiktaş'ın geçen sezon kiraladığı ancak ağır sakatlığı nedeniyle faydalanamadığı, bu sezon ise bonservisiyle kadrosuna kattığı Caner Erkin, asist krallığında başa güreşiyor. Aldığı 6 maçlık cezaya rağmen Caner, 7 asiste ulaştı. Akhisar karşısında ligdeki 20. sınavına çıkan, bunların 6'sında kulübeden gelen tecrübeli futbolcu, fişek lakabının da hakkını verdi, enerjisiyle siyah-beyazlıların kritik galibiyetinde büyük pay sahibi oldu.

CANER ERKİN'İN EN BÜYÜK RAKİPLERİ CAICARA VE MARIANO

29 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ta en çok gol pası veren oyuncu durumunda, aynı zamanda ligdeki kanat savunmacıları arasında da en yüksek asist sayısına sahip isim. Caner'in en büyük rakipleri 5'er asistli Başakşehirli Caiçara ve Galatasaraylı Mariano. Başakşehirli Clichy'nin de 4 asisti bulunuyor. Fenerbahçe'de ise Caner'in sayısına yaklaşabilen bir bek oyuncusu yok. İsmail ve İsla'nın 3'er gol pası bulunuyor.

Kaynak: haberinburada