BEŞİKTAŞ'IN İSTEDİĞİ ABOUBAKAR, PORTO'YLA ANTRENMANLARA ÇIKTI
Beşiktaş'ın kadrosuna katmak için uğraştığı Vincent Aboubakar, herhangi bir takımla anlaşılmadığı için Porto'yla antrenmanlara çıktı.
Beşiktaş'ın kadrosuna katmak için temaslarda bulunduğu Vincent Aboubakar, Porto ile antrenmana çıktı.
FIFA Konfederasyonlar Kupası'nın ardından bir süre izin yapan Kamerunlu oyuncu, Portekiz ekibinin yeni sezon hazırlıklarına katıldı.
KULÜPLER ANLAŞAMAZSA PORTO'DA KALACAK
Beşiktaş, Aboubakar'ın bonservisini almak istese de, henüz oyuncunun haklarını elinde tutan Lorient ve Porto ile anlaşma sağlayamadı. Portekiz ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki futbolcu, kulüplerin anlaşamaması halinde kariyerine Porto'da devam edebilir.
Ayrıca İngiltere'den Newcastle United ve Swensea'nin de Aboubakar ile ilgilendiği iddia ediliyor.
(NTV Spor)
Kaynak: haberinburada
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