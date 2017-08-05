BEŞİKTAŞ'IN İSTEDİĞİ MEDEL'İN, INTER'DEN AYRILMASI KESİNLEŞTİ
Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunan Gary Medel için, eşinin arkadaşı Wanda Nara, Instagram hesabından arkadaşına veda mesajında bulundu. Bu paylaşım da, Medel'in Beşiktaş iddialarını güçlendirdi.
Transferde ismi Beşiktaş ile anılan Medel konusunda yeni bir gelişme yaşandı. Inter'in forvet oyuncusu Icardi'nin eşi, aynı zamanda menajeri olan Wanda Nara, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile Beşiktaş taraftarlarını heyecanlandırdı.
MEDEL'İN EŞİNE VEDA ETTİ
Wanda Nara, Instagram hesabından Gary Medel'in eşi Cristina Morales ile birlikte çekildiği bir fotoğrafı paylaşarak veda mesajında bulundu. Nara'nın bu paylaşımından sonra Şilili yıldızın Inter'den ayrılıp, Beşiktaş'a transfer olacağı iddiaları ise güçlük kazandı.
KADRODA YOK!
Öte yandan Inter teknik direktörü Luciano Spalletti, Inter'in Villarreal ile oynayacağı hazırlık maçının 22 kişilik kadrosuna Gary Medel'i almadı.
MEDEL'DEN BEŞİKTAŞ'A OLUMLU MESAJ!
Sky Italia'da yer alan habere göre; Beşiktaş, Gary Medel ile prensipte anlaştı. Inter'in, Medel'in satışı için Beşiktaş'tan teklif beklediği belirtildi. Haberde; Beşiktaş'ın henüz resmi teklifte bulunmadığı ancak Şilili futbolcunun siyah-beyazlı ekibe olumlu yanıt verdiği iddiası yer aldı.
Beşiktaş'ta yönetici Erdal Torunoğulları, "Medel ilgilendiğimiz bir oyuncu. Kendisini transfer etmek için bir çözüm (finansal) arıyoruz. Dürüst olmak gerekirse Medel'in Inter ile olan sözleşmesindeki koşulları bilmiyorum. Ancak yakından ilgilendiğimiz, çok güçlü ve iyi bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim" açıklamasını yapmıştı.
Inter ile 2018'e dek sözleşmesi bulunan Gary Medel geçtiğimiz sezon 31 maçta sahaya çıktı.
Kaynak: haberinburada
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