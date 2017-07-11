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Beşiktaş'ın Lens'e teklifi ortaya çıktı

BEŞİKTAŞ'IN LENS'E TEKLİFİ ORTAYA ÇIKTI

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de forma giyen Jeremain Lens'i kiralamak için harekete geçti.

Tarih : 11 Temmuz 2017, 12:24
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Beşiktaş'ın planları, Gökhan Töre'nin dizinden yaşadığı sakatlık sebebiyle değişti. Tecrübeli futbolcunun sahalardan en az 3 ay uzak kalacak olmasını göz önünde bulunduran yönetim, bu bölgeyi 2 isimle takviye etmek için harekete geçti. Kartal'ın, kanat bölgesi için daha önce girişimlerde bulunup sonrasında orta noktada buluşamadığı için askıya aldığı Jeremain Lens'i tekrar gündemine aldığı ortaya çıktı.

2 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Geçen sezonu Fenerbahçe'de kiralık olarak geçiren Sunderland'li futbolcunun menajerini görüşmeye çağıran Kara Kartal'ın, bu transferi satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle tamamlamayı planladığı bildirildi.

Yönetimin, 29 yaşındaki futbolcuya 2 milyon Euro'luk (8 milyon TL) yıllık ücret önereceği, sözleşmesindeki opsiyon bedelinin de 5 milyon Euro (20 milyon TL) olacağı konuşuluyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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