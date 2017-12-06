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Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri belli oldu

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ BELLİ OLDU

Şampiyonlar Liginde dün gece oynanan maçlarla birlikte temsilcimiz Beşiktaş'ın bazı muhtemel rakipleri belli oldu. Listede Basel, Bayern Münih, Juventus, Chelsea ve Real Madrid var.

Tarih : 06 Aralık 2017, 09:20
Puan Ver : Beşiktaş'ın Muhtemel Rakipleri Belli Oldu(5/10)1

Şampiyonlar Ligi grupları son hafta maçları A, B, C ve D gruplarında oynanan mücadelelerle devam ederken bir üst tura yükselen takımlar arasında Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri de belli oldu.

A Grubu'nda Benfica sahasında Basel'e 2-0 mağlup olurken Manchester United geriye düştüğü maçta CSKA Moskova'yı 2-1 yenerek grubunu lider tamamladı. Basel ise grubunu ikinci sırada bitirirken CSKA Moskova aldığı yenilgiyle Devler Ligi'ne veda ederek Avrupa Ligi'ne gitti.

BAYERN, PSG'Yİ 3-1 YENDİ

B Grubu'nda ise Bayern Münih evinde ağırladığı Paris Saint Germain'i 3-1 mağlup ederken Celtic sahasında Anderlecht'e 1-0 yenilmekten kurtulamadı. PSG grubu lider tamamlarken Bayern Münih ikinci sırada yer aldı.

ROMA, QARABAĞ'I 1-0 MAĞLUP ETTİ

C Grubu'nda ise Chelsea evinde Atletico Madrid ile karşılaştı. İspanyol ekibi Atletico Madrid'in 1-0 öne geçtiği maçı İngiliz ekibi ikinci yarıda bulduğu golle 1-1'lik beraberlikle tamamladı. Gruptaki diğer maçta Roma, Qarabağ Ağdam'ı 1-0 mağlup etti. Roma grubu lider tamamlarken Chelsea ikinci sırada bir üst tura yükseldi.

JUVE DEPLASMANDA OLYMPIAKOS'U 2-0'LA GEÇTİ

D Grubu'ndaki karşılaşmada ise sahasında Sporting Lizbon'u ağırlayan Barcelona 2-0 kazanırken Juventus deplasmanda Olympiakos'u 2-0 yenmeyi başardı. D Grubu'nda Barcelona lider konumda bir üst tura yükselirken Juventus ikinci sırada yer aldı.

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ BELLİ OLDU

Bu sonuçların ardından A, B, C ve D gruplarında bir üst tura yükselen takımlar arasında Basel, Bayern Münih, Chelsea ve Juventus, Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri arasında yer aldı. Öte yandan H grubunda da Real Madrid, temsilcimizin muhtemel rakipleri arasında.

İŞTE GECENİN MAÇLARINDAN TOPLU SONUÇLAR

A GRUBU

Benfica 0-2 Basel/ (Mohamed Elyounouss 5′, Oberlin 65′)Manchester United 2-1 CSKA Moskova (Alan Dzagoev 45′, Romelu Lukaku 64′, Rashford 66′)

B GRUBU

Bayern Münih 3-1 Paris Saint-Germain/ (Lewandowski 9′, Tolisso 38′ 69′, Mbappe 50′)Celtic 0-1 Anderlecht (Jozo Simunovic k.k. 62′)

C GRUBU

Chelsea 1-1 Atletico Madrid (Saul Niguez 56′, Hazard 76′)Roma 1-0 Qarabağ Ağdam (Perotti 53′)

D GRUBU

Barcelona 2-0 Sporting Lisbon ( Paco Alcacer 59′, Mathieu k.k. 90+3′)Olympiakos 0-2 Juventus/ (Cuadrado 16′, Bernardeschi 90′)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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