BEŞİKTAŞ'IN ÖN SÖZLEŞME İMZALADIĞI VİDA, TAKIMINDA KALIYOR
Beşiktaş'ın ön sözleşme imzaladığı Dinamo Kievli futbolcu Domagoj Vida, takımında kalmaya karar verdi.
Uzun süredir siyah-beyazlıların gündeminde yer alan Vida'nın, Dinamo Kiev ile sözleşme uzatma konusunda anlaşma sağladığı iddia edildi.
Ajansspor'un Hırvat basınından aktardığına göre siyah-beyazlıların Beşiktaş ile ön sözleşme imzaladığı belirtilen Vida'nın Dinamo Kiev'de kalmaya karar verdiği kaydedildi.
İSTEDİĞİ PARAYI VERDİLER
28 yaşındaki Hırvat savunma oyuncusunun kulüpte kalmak için istediği şartların sağlanması dolayısıyla, kariyerini Dinamo Kiev'de sürdüreceği vurgulandı.
Vida'nın, Dinamo Kiev Başkanı Igor Surkis ile görüşten sonra, yıl sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmaya karar verdiği ifade edildi.
Kaynak: haberinburada
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