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Beşiktaş'ın rakibi Bayern Münih, golcü futbolcuyu kadrosuna kattı

BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ BAYERN MÜNİH, GOLCÜ FUTBOLCUYU KADROSUNA KATTI

Şampiyonlar Liginde temsilcimiz Beşiktaş ile eşleşen Bayern Münih'in CEO'su Karl Heinz Rummenigge, Hoffenheim'ın golcüsü Sandro Wagner ile anlaştıklarını açıkladı.

Tarih : 21 Aralık 2017, 02:40
Puan Ver : Beşiktaş'ın Rakibi Bayern Münih, Golcü Futbolcuyu Kadrosuna Kattı(8/10)4

Hoffenheim'ın golcüsü Sandro Wagner için açıklama yapan Bayern Münih CEO'su Karl Heinz Rummenigge, "Sandra Wagner ile anlaştığımızı söyleyebilirim. Küçük ayrıntılar kaldı" ifadelerini kullandı.

15 MİLYON EURO ÖDEYECEK

Almanya basınında çıkan haberlere göre; Bayern Münih, 30 yaşındaki Alman golcü için Hoffenheim'a 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Hoffenheim ile bu sezon 17 maça çıkan Sandro Wagner, 17 maçta 6 gol attı ve 4 asist yaptı.

Hoffenheim ile bu sezon 17 maça çıkan Sandro Wagner, 17 maçta 6 gol attı ve 4 asist yaptı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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