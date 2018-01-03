Devre arası kamp çalışmaları için Katar'a giden Bayern Münih, burdaki ikinci gününde talihsiz bir olayla karşılaştı. Bavyera ekibinin kalecisi Sven Ulreich, Doha'daki antrenman sırasında sakatlık geçirdi. Bayern'in 1. kalecisi Neuer sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemiyor.

İDMANI YARIDA BIRAKTI

Sakatlanan file bekçisine sağlık ekipleri anında müdahale etti. Elinden sakatlanan deneyimli kaleci idmanı yarıda bırakmak zorunda kaldı. Topun sert bir şekilde orta parmağına gelmesiyle, sakatlanan Ulreich'in şişen parmağına hemen buz tedavisi yapıldı. 29 yaşındaki kaleci parmağı buz dolu bardağı içinde golf arabasıyla takımın kaldığı otele götürüldü.

5 PENALTI KURTARDI

Takımın birinci kalecisi Manuel Neuer'in yokluğunda birinci kaleci olan Sven Ulreich, kaleyi koruduğu karşılaşmalarda başarılı bir performans ortaya koydu. Dönüş tarihi kesin olmasa da Şubat ayının ortasından öncesi geri dönmesi mümkün görünmeyen Neuer'in yokluğunda Ulreich'in durumu büyük önem taşıyor. Ulreich bu sezon kurtardığı beş penaltıyla dikkat çekti.

Kaynak: haberinburada