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beşiktaş'ın rakibi belli oldu

BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ BELLİ OLDU

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Gaziantepspor'u yenerek Şampiyon olan Beşiktaş'ın Turkcell Süper Kupa'da rakibi belli oldu.

Tarih : 01 Haziran 2017, 11:36
Puan Ver : Beşiktaş'ın Rakibi Belli Oldu(10/10)8






Süper Lig'i arka arkaya ikinci defa şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa'da oynamaya hak kazanmıştı.



Dün akşam oynanan Ziraat Türkiye Kupası sahibini buldu ve Beşiktaş'ın Turkcell Süper Kupa'daki rakibi belli oldu. Medipol Başakşehir'i penaltılara giden maç sonunda 4-1 mağlup eden Atiker Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandı ve Turkcell Süper Kupa'da Beşiktaş'ın rakibi oldu.



Geçen sene de bu kupada mücadele eden Beşiktaş, penaltılarda Galatasaray'a mağlup olmuştu.

 



 



kaynak:sabah








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