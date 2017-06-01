









Süper Lig'i arka arkaya ikinci defa şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa'da oynamaya hak kazanmıştı.







Dün akşam oynanan Ziraat Türkiye Kupası sahibini buldu ve Beşiktaş'ın Turkcell Süper Kupa'daki rakibi belli oldu. Medipol Başakşehir'i penaltılara giden maç sonunda 4-1 mağlup eden Atiker Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandı ve Turkcell Süper Kupa'da Beşiktaş'ın rakibi oldu.







Geçen sene de bu kupada mücadele eden Beşiktaş, penaltılarda Galatasaray'a mağlup olmuştu.











kaynak:sabah