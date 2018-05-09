BEŞİKTAŞ'IN SAĞ BEK GÖZDESİ: MEHMET ZEKİ ÇELİK
Transfer çalışmalarına start veren Beşiktaş, İstanbulspor'da gösterdiği performansla dikkatleri çeken 21 yaşındakş Mehmet Zeki Çelik için girişimlere başladı.
Şampiyonluk yarışında geride kalan ve gelecek sezonun transfer çalışmalarına erkenden başlayan Beşiktaş, defansın sağına takviye yapmak için yurt içine yöneldi. Siyah-beyazlılar, Spor Toto 1. Lig'de İstanbulspor formasıyla çıkış yapan Mehmet Zeki Çelik'i kadroya katmak için girişimlere başladı.
Gökhan Gönül'ün son dönemde yaşadığı düşüş nedeniyle bir sağ bek arayışına başlayan Beşiktaş, İstanbulspor'un 21 yaşındaki sağ beki için zemin yokladı. Lucescu tarafından A Milli Takım'a da davet edilen genç oyuncu ile ilgili son kararın önümüzdeki günlerde verileceği belirtildi.
BONSERVİSİNİN YARISI BURSASPOR'DA
Türk futboluna birçok değer kazandıran Bursaspor'da kariyerine başlayan ve 2016/17 sezonunda İstanbulspor'un yolunu tutan Mehmet Zeki'nin bonservisinin yarısı da yeşil-beyazlı ekipte bulunuyor.
AVRUPA'DAN İZLEYENLER VAR; LILLE İSTEDİ
Beşiktaş ile birlikte Fenerbahçe ve Başakşehir'in de ilgilendiği genç yıldız adayı için yurt dışından da talipler var. Bir süre önce İstanbulspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, oyuncuyu Lille'in gelerek izlediğini söylemişti.
Bu sezon İstanbulspor'da tam 37 maçta sahada yer alan Mehmet Zeki, zaman zaman sol bek ve stoper bölgesinde de oynayabiliyor. Kaynak: Sporx
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Şehir Gelin Süslendi, Büyük Final Öncesi Otellerde Boş Yer Kalmadı
- Türkiye Ve İran'dan Terörle Mücadele İçin Ortak Adım!
- Ak Parti'den Aday Adayı Olan Metin Şentürk Mülakata Girdi
- Trump'ın İran'a Savaş Tehdidi Sonrası Dolar Yeniden Yükselişe Geçti
- Trump'tan İran'a Nükleer Anlaşma İptali Sonrası Savaş Tehdidi!
EKONOMİ HABERLERİ
- Beştepe'deki 2,5 Saatlik Ekonomi Zirvesi Bitti, Gözler Yapılacak Açıklamada
- Dünyanın En Güçlü İnsanı Listesi Belli Oldu! İşte Zirvedeki İsim
- Beştepe'de Ekonomi Zirvesi Başladı! Kurdaki Artışa Karşı Önlemler Ele Alınacak
- Toki, Ataköy'deki Baruthane Arazisini Halka Açık Park Yapacak
- Almanya, Türkiye'ye Denizaltı İhracatına Onay Verdi
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Sürpriz Ziyaret Sonrası Kuzey Kore, Abd'li Mahkumları Serbest Bıraktı
- Trump'ın Kararından Sonra İsrail, İran Üssünü Vurdu: 15 Asker Öldü
- Alkolü Bırakan Blogger Geçirdiği Değişimi Instagram Hesabından Paylaşıyor
- Kelliğe Çare Olabilecek İlaç Keşfedildi
- Güneşe Hasret İngilizler Trafik Sıkışıklığını Fırsat Bilip Otoyolda Güneşlendi
Bu Haberle İlgili Yorumlar