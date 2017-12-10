Arkadaşlarına Sıra Dayağı Atan Öğrenci, Şimdi Dünya Üçüncüsü Oldu
Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na Tartışma Yaratacak Sözler: Sen Bittin
Sokak Ortasında Kurşun Yağmuruna Tutulan Kadın Öldü
Tbmm'nin 12 Günlük Bütçe Maratonu Başlıyor
Fetö Şüphelileri Yunanistan Sınırında Yakalandı
Beşiktaşlı Futbolcular, Şampiyonlar Ligi Primi Olarak 240 Bin Tl Kazandı
Kipaş, Avrupa'nın En Büyük Kağıt Fabrikasını Kuruyor
Bitcoin'le Maaş Dönemi Başladı!
Gs Maçı Sonrası Okan Buruk En Az 7 Maç Ceza Alacak
Ahşaptan Ürettiği Kuş Kafeslerini Binlerce Liraya Satıyor
Meteorolojiden İstanbul'un Anadolu Yakasına Uyarı: Kuvvetli Sağanak Yağış Geliyor
Ayasofya Meydanı'nda Binlerce İstanbullu İsrail'i Protesto Etti
Bakan Elvan: Türkiye'nin İlk Tasarım Ve İnovasyon Merkezi Mersin'e Kurulacak
Sürpriz İkili Aynı Projede! Dizinin Nerede Yayınlanacağı Bile Belli
İstanbul'da Lodos Kabusu! Hava Aniden Karardı, Yürümek Bile Zorlaştı
İphone'un Efsane Tasarımcısı Görevine Geri Dönüyor
Bitcoin, Vadeli İşlemleri Düşüşle Bekliyor
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligindeki Rakibi Yarın Belli Olacak
Zarrab'ın Abd'ye Kaçırmak İstediği Arşive, Polis El Koydu!
Kudüs Zirvesi Öncesi Türkiye'den Net Mesaj: Yalnız Kalsak Dahi Görüşümüz Değişmeyecek

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligindeki Rakibi Yarın Belli Olacak

BEŞİKTAŞ'IN ŞAMPİYONLAR LİGİNDEKİ RAKİBİ YARIN BELLİ OLACAK

Şampiyonlar Liginde mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş'ın rakibi, yarın 14.00'te çekilecek kurayla belli olacak.

Tarih : 10 Aralık 2017, 13:20
Puan Ver : Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligindeki Rakibi Yarın Belli Olacak(5/10)1

Beşiktaş'ın mücadele ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16, UEFA Avrupa Ligi'nde ise son 32 turu kura çekimi yarın yapılacak. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek kura çekimi TSİ 14.00'te başlayacak.

Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarından çıkan Beşiktaş, son 16 turu kura çekimine seribaşı olarak katılacak.

Siyah-beyazlılar gibi gruplarını ilk sırada bitiren Barcelona (İspanya), Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham (İngiltere), Paris Saint-Germain (Fransa) ve Roma (İtalya) da seribaşı kulüpler arasında yer alacak.

DİŞLİ RAKİPLER VAR

Basel (İsviçre), Bayern Münih (Almanya), Chelsea (İngiltere), Juventus (İtalya), Porto (Portekiz), Real Madrid, Sevilla (İspanya) ve Shakhtar Donetsk (Ukrayna) ise aynı ülke veya gruptan takımların eşleşemeyeceği kura çekimine, ikinci torbadan girecek.

İLK MAÇLAR 13-14 ŞUBAT'TA

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları 13-14 ile 20-21 Şubat 2018, rövanşları ise 6-7 ile 13-14 Mart 2018 tarihlerinde yapılacak. Seribaşı takımlar, rövanş maçlarını sahalarında oynayacak.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Beşiktaş  In  Şampiyonlar  Ligindeki  Rakibi  Yarın  Belli  Olacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER