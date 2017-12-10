Şampiyonlar Liginde mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş'ın rakibi, yarın 14.00'te çekilecek kurayla belli olacak.

Beşiktaş'ın mücadele ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16, UEFA Avrupa Ligi'nde ise son 32 turu kura çekimi yarın yapılacak. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek kura çekimi TSİ 14.00'te başlayacak.

Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarından çıkan Beşiktaş, son 16 turu kura çekimine seribaşı olarak katılacak.

Siyah-beyazlılar gibi gruplarını ilk sırada bitiren Barcelona (İspanya), Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham (İngiltere), Paris Saint-Germain (Fransa) ve Roma (İtalya) da seribaşı kulüpler arasında yer alacak.

DİŞLİ RAKİPLER VAR

Basel (İsviçre), Bayern Münih (Almanya), Chelsea (İngiltere), Juventus (İtalya), Porto (Portekiz), Real Madrid, Sevilla (İspanya) ve Shakhtar Donetsk (Ukrayna) ise aynı ülke veya gruptan takımların eşleşemeyeceği kura çekimine, ikinci torbadan girecek.

İLK MAÇLAR 13-14 ŞUBAT'TA

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları 13-14 ile 20-21 Şubat 2018, rövanşları ise 6-7 ile 13-14 Mart 2018 tarihlerinde yapılacak. Seribaşı takımlar, rövanş maçlarını sahalarında oynayacak.

Kaynak: haberinburada