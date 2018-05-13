Süper Lig'de 33. haftada Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor'u mağlup etti, Beşiktaş'ın şampiyonluk şansını da bitirdi.

BEŞİKTAŞ'LA PUAN FARKI 7 OLDU

Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor'u mağlup etmesi Sarı Kırmızılılar'ı 72 puana ulaştırırken, yarın akşam Osmanlıspor deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş'la olan puan farkı 7 oldu.

SON 2 YILIN ŞAMPİYONU EZELİ RAKİPLERİNİN ARKASINDA KALDI

Dolayısıyla ligin bitimine 1 hafta kala Beşiktaş, Osmanlıspor deplasmanından galip gelse bile puan farkı 4'e inecek.

Böylece Beşiktaş, 2 sene üstüste elde ettiği şampiyonluğun ardından ezeli rakiplerinden birine ya da Başakşehir'e şampiyonluğu teslim etmiş oldu.

Kaynak: haberinburada