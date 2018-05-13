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Beşiktaş'ın şampiyonluk şansı kalmadı

BEŞİKTAŞ'IN ŞAMPİYONLUK ŞANSI KALMADI

Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etmesinin ardından Beşiktaş'ın şampiyonluk şansı matematiksel olarak sona erdi.

Tarih : 13 Mayıs 2018, 01:20
Puan Ver : Beşiktaş'ın Şampiyonluk Şansı Kalmadı(6/10)2

Süper Lig'de 33. haftada Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor'u mağlup etti, Beşiktaş'ın şampiyonluk şansını da bitirdi.

BEŞİKTAŞ'LA PUAN FARKI 7 OLDU

Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor'u mağlup etmesi Sarı Kırmızılılar'ı 72 puana ulaştırırken, yarın akşam Osmanlıspor deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş'la olan puan farkı 7 oldu.

SON 2 YILIN ŞAMPİYONU EZELİ RAKİPLERİNİN ARKASINDA KALDI

Dolayısıyla ligin bitimine 1 hafta kala Beşiktaş, Osmanlıspor deplasmanından galip gelse bile puan farkı 4'e inecek.

Böylece Beşiktaş, 2 sene üstüste elde ettiği şampiyonluğun ardından ezeli rakiplerinden birine ya da Başakşehir'e şampiyonluğu teslim etmiş oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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