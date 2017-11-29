Beşiktaş'ın yeni stadı Vodafone Park, "yılın projesi" ödülüne layık görüldü.

"STAT TASARIMI VE GELİŞİMİ" ÖDÜLÜNÜ ALDI

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen "Stat tasarımı ve gelişimi ödülleri 2017" organizasyonunda birçok önemli yapıyı geride bırakan Vodafone Park, "yılın projesi" ödülünün sahibi oldu.Açıklamada, geçen yıl nisan ayında hizmete giren Vodafone Park'ın atmosferi, taraftar coşkusu, ekosistemi, akıllı stat özellikleri, kullanılan teknolojiler açısından sıkça gündeme geldiği kaydedildi.

ÖNEMLİ RAKİPLERİ GERİDE BIRAKTI

Vodafone Park, yarışmanın finalinde Atletico Madrid'in yeni stadı Wanda Metropolitano'nun yanı sıra Kopenhag Royal Arena, Atlanta Mercedes Benz Stadı, Las Vegas T-Mobile Arena ve Minneapolis Stadı gibi önemli rakiplerini geride bıraktı.

Kaynak: haberinburada