İşte Aşkın Fotoğrafı
Seda Sayan, Bikinili Görüntüsü İle Gençlere Taş Çıkardı
Gelmesiyle Gitmesi Bir Oldu!
Berlin İn Berlin Filminin Devamı Geliyor
Mustafa Ceceli, Oğluyla Fotoğrafını Paylaştı
Ramazanda Bile 3 Milyon Ekmek Çöpe
115 Milyon Tl'yi Bankalarda Unuttuk
Erkeklerin Maaşı Artabilir
Türkiye Büyüme Rakamları Bugün Açıklanacak
Hackerlar Cyberpunk 2077 Dosyalarını Çaldı
Portrait Displays ‘İn Otomatik Kalibrasyon Yazılımı Samsung Qled Tv'lerde
Rıg 505 Lava : Oyunseverlere Özel Olarak Tasarlandı
Fly Drive : Seagate'den Uçan Disk!
Logitech G: Günlük Yaşam İçin Tasarlanan Gelişmiş Oyun Kulaklığı
Zte A2018 Benchmark'ta Göründü
Hastalar, 5G İle Sağlık Kontrolünü Kendileri Yapacak
Toki'den Vatandaşa Yüzde 20 İndirim
İktidar Ve Muhalefet 'tüzük'te Karşı Karşıya!
Deniz Seki Fiyatını Katladı!
Ramazan'da Baş Ağrısından İlaçsız Kurtulma Yolları

beşiktaş'ın tekneli kutlamasında kaza

BEŞİKTAŞ'IN TEKNELİ KUTLAMASINDA KAZA

Futbolcu ve taraftarların tekne turu sırasında iki tekne birbirine sürttü. Teknelerden birinden bacaklarını sarkıtarak oturan 2 genç yaralandı.

Tarih : 03 Haziran 2017, 15:54
Puan Ver : Beşiktaş'ın Tekneli Kutlamasında Kaza(9/10)10


Beşiktaş'ın İstanbul Boğazı'nda yaptığı tekneli kutlama sırasında taraftarların bulunduğu 2 tekne birbirine sürttü. Teknelerden birinin kenarında oturan 2 taraftar bacaklarından yaralandı.



Kaza saat 13.30 sıralarında Beşiktaş açıklarında meydana geldi. Şampiyon olan Beşiktaş futbol takımının bulunduğu tekneye taraflarlar da çok sayıda tekneyle eşlik ediyordu. İddiaya göre yakılan meşaleler nedeniyle teknelerden birinin kaptanı yandaki tekneyi fark etmedi.



Tekneler birbirine sürterken teknelerden birinin kenarında bacaklarını sarkıtarak oturan iki taraftar yaralandı. Samet Bakan (31) ve Özlem Gelgüzel (30) tekneyle Ortaköy iskelesine götürüldü. Yaralı gençler ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bakan ve Gelgüzel'in ameliyata alındığı öğrenildi.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Beşiktaş  In  Tekneli  Kutlamasında  Kaza    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER