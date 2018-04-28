BEŞİKTAŞ'IN TÜRKİYE KUPASI ZARARINI CENK TOSUN KARŞILADI
Beşiktaş'tan devre arasında Everton'a giden Cenk Tosun, Huddersfield maçına çıkarak eski kulübüne 500 bin euro kazandırdı.
Beşiktaş formasıyla gösterdiği başarılı performansın ardından rekor transfer ücretiyle İngiltere'nin Everton takımına transfer olan Cenk Tosun, Beşiktaş'a kazandırmaya devam ediyor. Premier Lig'in 35. haftasında Huddersfield deplasmanına gidecek olan Everton'da Milli futbolcu ilk 11'de sahaya çıkacak. Sezonun ikinci yarısında oynanan karşılaşmalarda şu ana kadar 9 kez ilk 11'de sahaya çıkan Tosun Paşa, bu maçla birlikte 10. kez ilk 11'de forma giymiş olacak. Beşiktaş ile Everton arasında yapılan anlaşmaya göre, Cenk Tosun'un bu sezon 10 kez ilk 11'de sahaya çıkması halinde, İngiliz ekibi, siyah-beyazlılara 500 bin Euro ödeme yapacak.
KUPA GELİRİNİN YARISINI KARŞILIYOR
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarıda kalan Fenerbahçe derbisine çıkmama kararı alan ve bu nedenle kupa gelirlerinden mahrum kalacak olan Beşiktaş, Cenk Tosun'dan gelecek parayla, kupa gelirinin de yarısını karşılamış olacak. Geçtiğimiz yıl kupaya yarı finalde veda eden ekibe 1 milyon 200 bin Dolar ödeme yapıldığı göz önüne alındığında, Beşiktaş, Cenk'ten gelecek bonusla birlikte bu paranın yarısını çıkarmış olacak.
Kaynak: haberinburada
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