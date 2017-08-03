BEŞİKTAŞ'IN YENİ TRANSFERİ ALVARO NEGREDO, İSTANBUL'A GELDİ
Beşiktaş'ın Valencia'dan 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı İspanyol golcü Alvaro Negredo, İstanbul'a geldi.
TARAFTARLAR SAATLER ÖNCESİNDEN GELDİ
Beşiktaşlı taraftarlar, saatler öncesinden yıldız oyuncuyu karşılamak amacıyla Atatürk Havalimanı'na akın etti. Yıldız golcüyü gören taraftarlar, adeta sevinçten çılgına döndü. Bu sevgi gösterisi karşısında şaşıran Negredo, taraftarlara karşılık verdi.
Kaynak: haberinburada
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