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Beşiktaş'ın Yeni Transferi Domagoj Vida 24 Numaralı Formayı Giyecek

BEŞİKTAŞ'IN YENİ TRANSFERİ DOMAGOJ VİDA 24 NUMARALI FORMAYI GİYECEK

Beşiktaş'ın yeni transferi Domagoj Vida, siyah-beyazlı ekipte 24 numaralı formayı giyecek.

Tarih : 26 Aralık 2017, 23:50
Puan Ver : Beşiktaş'ın Yeni Transferi Domagoj Vida 24 Numaralı Formayı Giyecek(7/10)3

Beşiktaş Kulübü, Hırvat futbolcu Domagoj Vida'nın transferi konusunda kendisi ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Beşiktaş'ın KAP'a yaptığı bildirimde, "Domagoj Vida'nın transferi konusunda kendisi ile görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

OCAK AYINDA TAKIMA KATILACAK

28 yaşındaki savunmacıya bonservis bedeli ödenmeyecek. Kartal pozu da veren Vida, Ocak ayında takıma katılacak.

Hırvat stoper Beşiktaş'ta 24 numaralı formayı giyecek.

Bu arada Come To Beşiktaş akımı da Vida transferiyle birlikte geri döndü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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