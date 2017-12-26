BEŞİKTAŞ'IN YENİ TRANSFERİ DOMAGOJ VİDA 24 NUMARALI FORMAYI GİYECEK
Beşiktaş'ın yeni transferi Domagoj Vida, siyah-beyazlı ekipte 24 numaralı formayı giyecek.
Beşiktaş Kulübü, Hırvat futbolcu Domagoj Vida'nın transferi konusunda kendisi ile görüşmelere başlandığını duyurdu.
Beşiktaş'ın KAP'a yaptığı bildirimde, "Domagoj Vida'nın transferi konusunda kendisi ile görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.
OCAK AYINDA TAKIMA KATILACAK
28 yaşındaki savunmacıya bonservis bedeli ödenmeyecek. Kartal pozu da veren Vida, Ocak ayında takıma katılacak.
Hırvat stoper Beşiktaş'ta 24 numaralı formayı giyecek.
Bu arada Come To Beşiktaş akımı da Vida transferiyle birlikte geri döndü.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar