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Beşiktaş'ın Yeni Transferi Lens, Süper Kupa Finalini Samsun'da İzleyecek

BEŞİKTAŞ'IN YENİ TRANSFERİ LENS, SÜPER KUPA FİNALİNİ SAMSUN'DA İZLEYECEK

Beşiktaş'ın yeni transferi Jeremain Lens Samsun'a giderek Beşiktaş'ın Atiker Konyaspor ile oynayacağı Süper Kupa maçını izleyecek.

Tarih : 06 Ağustos 2017, 14:40
Puan Ver : Beşiktaş'ın Yeni Transferi Lens, Süper Kupa Finalini Samsun'da İzleyecek(8/10)4

Beşiktaş'ın Sunderland'den yeni transferi Jeremain Lens, özel uçakla Türkiye'ye gelecek.

SÜPER KUPA'YI İZLEYECEK

Amsterdam'dan direkt olarak Samsun'a gidecek olan Lens, burada Beşiktaş'ın, Atiker Konyaspor ile oynayacağı Süper Kupa maçını tribünden izleyecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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