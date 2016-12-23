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beşiktaş'ın yeni transferi ryan babel'in maliyeti!..

BEŞİKTAŞ'IN YENİ TRANSFERİ RYAN BABEL'İN MALİYETİ!..

Beşiktaş, transferi için her konuda anlaştığı Ryan Babel için artık geri sayıma geçti.

Tarih : 23 Aralık 2016, 11:50
Puan Ver : Beşiktaş'ın Yeni Transferi Ryan Babel'in Maliyeti!..(8/10)10



Aralık ayı sonunda La Liga ekibi Deportivo ile olan sözleşmesi sona erecek Hollandalı oyuncuya Beşiktaş'ın, ne kadar ödeyeceği ve kaç yıllık imza attıracağı da ortaya çıktı.




Kartal'ın Babel ile 2,5 yıllık sözleşme yapacağı ve sezon başına 1 milyon 750 bin Euro ödeyeceği öğrenildi.




Bunun yanı sıra başkan Fikret Orman ile daha önce yaptığı görüşmede imza parası isteyen 30 yaşındaki oyuncu, Orman'ın bu konuda taviz vermemesi üzerine geri adım attı.




Yönetimin Hollandalı'ya ayrıca büyük ihtimalle maç başı ödemesi yapmayacağı da kaydedildi.



CUMARTESİ GELMESİ BEKLENİYOR

Beşiktaş ile el sıkışan Ryan Babel'in yarın İstanbul'da olması beklenirken yıldız futbolcu İspanya Kral Kupası'nda Deportivo La Coruna forması ile son maçını önceki gün Real Betis'e karşı oynadı.Betis'e karşı attığı golle son 5 maçta 4. golüne ulaşan Ryan Babel, 1 de asist yaptı.



 



 



kaynak:habertürk



 












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