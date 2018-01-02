Askerin Yemeği İçin İki Bakanlık Protokol İmzalayacak
Başkan Seçilirse İki Dünya Yıldızı Fenerbahçeli Olacak
Bülent Uygun Resmi İmzayı Attı
Suudi Arabistan'da Türkiye'den 33 Yıl Sonra Kdv Dönemi Başladı
Thy'nin 3. Havalimanı'na Taşınacağı Tarih Belli Oldu
Beşiktaş'ın Yeni Transferi Vida, Bugün İstanbul'a Geliyor
Cenk Derken Babel Gidiyor
Hız Limitini Aşan Yandı! Yeni Sistem Anında Yakalayacak
Kamuya 110 Bin Yeni Personel Alınacak
Altın Yılın İlk İşlem Gününe Yükselişle Başladı
Terim Rest Çekti: Ya Şimdi Verin Ya Da Bedavaya Alırız
Ülker'in Yeni Sahibi Pladis Oldu
Şenol Güneş, Arda'nın İşini Bitirdi
Everton'dan Olay Yaratan Cenk Açıklaması: Elimizden Geleni Yaptık!
Aralık Ayının Zam Şampiyonu Yaş Üzüm Oldu
Milli Piyango İkramiyesi, Asıl Robin Van Persie'ye Çıktı
Hacı'nın Biletine İkramiye Vurdu! İşte Kazandığı Rakam
Diyanet İşleri Başkanlığı, 9 Bin 500 Personel Alacak! İşte Şartlar
Çin Kulübü, Galatasaraylı Ndiaye İçin 18 Milyon Euro Ödemeye Hazır
Acun Ilıcalı Başarıya Doymuyor! Yılbaşında 9 Milyon İzleyiciye Ulaştı

Beşiktaş'ın Yeni Transferi Vida, Bugün İstanbul'a Geliyor

BEŞİKTAŞ'IN YENİ TRANSFERİ VİDA, BUGÜN İSTANBUL'A GELİYOR

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Hırvat savunma oyuncusu Vida, bugün 17.00'de İstanbul'da olacak.

Tarih : 02 Ocak 2018, 13:20
Puan Ver : Beşiktaş'ın Yeni Transferi Vida, Bugün İstanbul'a Geliyor(9/10)5

Beşiktaş'ın yeni transferi Hırvat stoper Domagoj Vida, saat 17.00'de İstanbul'da olacak. Atatürk Havalimanına inecek olan Domagoj Vida, yarın sağlık kontrolünden geçirilecek.

ANTALYA'DAKİ KAMPA KATILACAK

Hırvat stoper, kontrolden sonra resmi sözleşmeye imza atacak ve akşam saatlerinde Beşiktaş'ın Antalya'daki devre arası kampına katılacak.

Vida için Beşiktaş, Çarşamba günü Vodafone Park'ta imza töreni düzenleyecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Beşiktaş  In  Yeni  Transferi  Vida  Bugün  İstanbul  A  Geliyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER