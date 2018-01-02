Son 2 sezondur Domagoj Vida'yı Ukrayna Premier Lig ekibi Dinamo Kiev'den koparmaya çalışan Siyah- Beyazlılar, bu amaçlarına geç de olsa ulaşmıştı. Hırvat futbolcunun 31 Aralık 2017 yılında sona erecek sözleşmesini göz önünde bulundurarak 28 yaşındaki stoperle 1 Ocak 2018 itibariyle 4,5 yıllık kontrat imzalayan Beşiktaş, yeni transferine kavuştu. Dubai tatilini bitirmesinin ardından soluğu ülkesi Hırvatistan'da alan tecrübeli futbolcu, bugün İstanbul'a geldi. Eşi Ivane Gugic'le birlikte İstanbul'daki yeni evlerine yerleşecek olan başarılı oyuncu, yarın sabah saatlerinde ise soluğu Vodafone Park'ta alacak.İMZA TÖRENİ YARIN

Hırvat stoper, resmi imzaların atılmasının ardından da akşam saatlerinde takımın Antalya'daki kampına katılacak. Beşiktaş'ın yeni yıldızı Domagoj Vida için yarın saat 11.30'da Vodafone Park'ta imza töreni düzenlenecek.

MİNİ ŞOV YAPACAK

Domagoj Vida, basın mensupları önünde yapılacak özel törenle kendisini resmen Beşiktaşlı yapacak kontratın altına imzasını atacak. Yıldız isim, kendisi için düzenlenecek özel törenin ardından soluğu Beşiktaş TV'de alacak. Vida, transfer süreci ve Beşiktaşlı formayla olan ilk duygularını kulüp televizyonuna anlatacak. Vida'nın sonrasında Vodafone Park'ın çimlerine ayak basıp mini bir şov yapması bekleniyor.24 NUMARALI FORMAYLA BOY GÖSTERECEK

Yıldız isim, imza töreni ve BJK TV'ye çıkmasının ardından Nevzat Demir Tesisleri'ne geçip yeni teknik direktörü Şenol Güneş ve takım arkadaşlarıyla tanışacak. Kara Kartal'ın yarın başlayacak Belek kampında yer alacak olan Vida, hazırlık maçlarında görev verilmesi halinde 24 numaralı formasıyla boy gösterecek.

Kaynak: haberinburada