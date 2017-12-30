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Beşiktaş'ın yeni transferi Vida'nın geliş tarihi belli oldu

BEŞİKTAŞ'IN YENİ TRANSFERİ VİDA'NIN GELİŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Beşiktaş'ın Domagoj Vida'ya kavuşacağı tarih belli oldu. Ülkesi Hırvatistan'da taşınma hazırlıklarını sürdüren 28 yaşındaki savunmacı, 2 Ocak'ta İstanbul'a gelecek.

Tarih : 30 Aralık 2017, 09:50
Puan Ver : Beşiktaş'ın Yeni Transferi Vida'nın Geliş Tarihi Belli Oldu(8/10)4

Beşiktaş'ın yeni transferi Hırvat yıldız Domagoj vida İstanbul'a gelmek için gün sayıyor.

Menaceri aracılığıyla İstanbul'da kalacağı evi seçen 28 yaşındaki oyuncu, 2 Ocak Salı günü Türkiye'ye gelecek. Tecrübeli futbolcu için 3 Ocak Çarşamba günü Vodafone Park'ta özel bir imza töreni düzenlenecek. Vida, Başkan Fikret Orman'ın da katılım göstereceği etkinlikte 4,5 senelik kontrat ve yıllık 3 milyon Euro maaşı içeren kontrata imzayı atacak. Domagoj Vida, sonrasında Beşiktaş'ın devre arası kampına katılacak.

6 TAKIMI REDDETTİ

Hırvat savunmacının, Beşiktaş'la yaptığı ön anlaşmanın ardından 6 Avrupa temsilcisinden de aldığı transfer teklifini geri çevirdiği ortaya çıktı. İtalya Serie A ekiplerinden; Milan, İnter ve Roma, İngiltere Premier Lig'den Everton, Almanya Bundesliga'dan Werder Bremen ve Fransa Lig 1 temsilcisi Marsilya'nın başarılı oyuncu için girişimde bulunduğu ancak olumsuz yanıt aldığı öğrenildi. Özellikle Marsilya'nın son ana kadar Vida'ya Beşiktaş'ın önerdiğinden daha fazla bir miktar teklif etmesine rağmen Vida'nın geri adım atmadığı bildirildi.

"QARESMA'YI TANIYAN YOK"

Kara Kartal'a transferiyle ilgili olarak yakın çevresine duygularını paylaşan Vida'nın, "Beşiktaş gibi büyük bir takımda forma giyeceğim için mutluyum. Matej Mitrovic'i zaten milli takımdan tanıyorum. Pepe, Quaresma, Medel ve Negredo gibi futbolcuları zaten tanımayan yok! Takıma katılmamın ardından elimden geleni yapıp formayı kapmaya çalışacağım" yorumunda bulunduğu ifade edildi.

6 YIL SONRA 24 NUMARA

Beşiktaş'ın yeni transferi Domagoj Vida, Siyah-Beyazlılar'da 24 numaralı formayı giyecek. Kara Kartal'da en son bu numarayı, 2012-13 sezonunda sol bek Emre Özkan giymişti. Özkan'ın ardından bu numara, boşta kalmıştı. Vida, 6 yıl sonra bu formayı giyen ilk isim olacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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