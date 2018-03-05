BEŞİKTAŞ'IN YILDIZI BABEL'DEN ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ
Beşiktaş'a attığı 2 golle galibiyeti getiren isim Babel maç sonu, "Hollanda'da öğrendiğim bir şey var, bu şampiyonluk yarışı meselesiyle ilgili erken konuşmamak gerekiyor" dedi.
Beşiktaş'ın Trabzonspor'u deplasmanda yendiği maçta siyah-beyazlıların iki golünü atan Ryan Babel, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
medipol Başakşehir ve Galatasaray'ın kazandığı haftada galip gelmek için sahaya çıktıklarını vurgulayan Ryan Babel, " Ricardo Quaresma bizim için önemli bir oyuncu. Onun olmaması üzücüydü. Kazanmaız gerekiyordu, Başakşehir Ve Galatsaray kazamıştı, onlara yakın kalabilmek adına kazanmalıydık. Son zamanlarda deplasman maçları iyi gitmiyordu ama iyi oynarak istediğimizi aldık." dedi.
BABEL'DEN NEGREDO'YA ÖVGÜ
İki golde asist yapan Alvaro negredo ile ilgili konuşan Ryan Babel, " Alvaro Negredo futbolu çok iyi okuyan bir futbolcu, takımın önemli parçası. Başta zorlandı, bu kolay değil çünkü farklı bir lige, ortama geldi. Yavaş yavaş kendine geldi ve daha da iyi olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Şampiyonluk yarışı hakkında da görüşü istenen Babel, "Hollanda'da öğrendiğim bir şey var, bu şampiyonluk yarışı meselesiyle ilgili erken konuşmamak gerekiyor. Maç maç bakmak gerekiyor. Daha şampiyonluk konuşmak için çok erken." diye konuştu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Tsk, Bm Sözcüsü'nün Tweet'ini Paylaştı: Pkk Sivillere İzin Vermiyor
- Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi'nde Yangın!
- Yoğun Bakımda Büyük Panik! Elektrikler Kesildi, Hastalar Sevk Edildi
- İngiliz Büyükelçi'den Övgü Dolu Sözler: Türkiye'den Ders Alıyoruz
- Fırat Kalkanı'nda Kurtarılan El Bab'ta Bombalı Saldırı: 1 Ölü 5 Yaralı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Eşini Öldürdü, Kanlı Elleriyle Facebook'tan Canlı Yayın Yaptı
- Abd'den Dev Çıkarma! 43 Yıl Sonra İlk Kez Bozguna Uğradığı Ülkede
- Düşman Kardeşlerden Tarihi Adım! 7 Yıl Sonra Yüz Yüze Geldiler
- Afrin'deki Türk Askerlerine İran'dan Çirkin Suçlama!
- Ayağı Bavuluna Takıldı, Kafası Korkuluklara Sıkışarak Can Verdi!
Bu Haberle İlgili Yorumlar