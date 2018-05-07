Beşiktaş'ın Kayserispor ile oynadığı mücadelede sarı kart gören Dusko Tosic, Osmanlıspor maçında cezalı duruma düştü.

MENDES'E YAPTIĞI HAREKET YÜZÜNDEN SARI KART GÖRDÜ

Sırp oyuncu, 20. dakikada Mendes'e yaptığı hareketin ardından hakem Barış şimşek tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

OSMANLISPOR MAÇINDA CEZALI

Kırmızı kart cezasını talimatlara göre Fenerbahçe ile oynanması gereken ancak siyah-beyazlı takımın çıkmaması nedeniyle 3-0 hükmen mağlup ilan edildiği maçta çeken Tosic, Vida ile savunmanın göbeğinde görev aldığı maçta gördüğü sarı kartın ardından Osmanlıspor maçında cezalı oldu. Beşiktaş, Osmanlıspor ile 13 Mayıs günü 19:00'da karşı karşıya gelecek.

Kaynak: haberinburada