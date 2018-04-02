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Beşiktaş'ın yıldızı korkuttu

BEŞİKTAŞ'IN YILDIZI KORKUTTU

Beşiktaşlı futbolcu Gary Medel, akşam idmanında yaşadığı sakatlıkla teknik heyeti korkuttu.

Tarih : 02 Nisan 2018, 21:10
Puan Ver : Beşiktaş'ın Yıldızı Korkuttu(7/10)3

Beşiktaşlı futbolcu Gary Medel, akşam idmanında yaşadığı sakatlıkla teknik heyeti korkuttu.

MEDEL ANTRENMANDA SAKATLANDI

Beşiktaş yaptığı idmanla Göztepe maçının hazırlıklarına başladı. Siyah-beyazlıların Şili'li futbolcusu Gary Medel de antrenmanda sakatlık yaşadı.

Girdiği ikili mücadelede yerde kalan futbolcuya sağlık ekibi müdahale etti. Bir süre yerde kalan Medel, tedavisinin ardından yeniden idmana döndü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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