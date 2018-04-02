BEŞİKTAŞ'IN YILDIZI KORKUTTU
Beşiktaşlı futbolcu Gary Medel, akşam idmanında yaşadığı sakatlıkla teknik heyeti korkuttu.
Beşiktaşlı futbolcu Gary Medel, akşam idmanında yaşadığı sakatlıkla teknik heyeti korkuttu.
MEDEL ANTRENMANDA SAKATLANDI
Beşiktaş yaptığı idmanla Göztepe maçının hazırlıklarına başladı. Siyah-beyazlıların Şili'li futbolcusu Gary Medel de antrenmanda sakatlık yaşadı.
Girdiği ikili mücadelede yerde kalan futbolcuya sağlık ekibi müdahale etti. Bir süre yerde kalan Medel, tedavisinin ardından yeniden idmana döndü.
Kaynak: haberinburada
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