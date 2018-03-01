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Beşiktaş'ın yıldızı Quaresma'dan transfer itirafı: Teklif aldım

BEŞİKTAŞ'IN YILDIZI QUARESMA'DAN TRANSFER İTİRAFI: TEKLİF ALDIM

Spor Toto Süper Ligde Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği maçta biri trivela ile olmak üzere attığı iki golle damgasını vuran Ricardo Quaresma, Sporting Lizbon'dan teklif aldığını söyledi.

Tarih : 01 Mart 2018, 19:00
Puan Ver : Beşiktaş'ın Yıldızı Quaresma'dan Transfer İtirafı: Teklif Aldım(5/10)1

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma, Portekiz basınına önemli açıklamalarda bulundı.

Gazetenin 1. Sayfasından "Bu sezon bizim" başlığıyla verilen röportajda Quaresma için "Dünya Kupası yaklaşırken, sahada adeta topu yiyen bir futbolcuya dönüştü, 34 yaşına rağmen her geçen gün üzerine koyuyor" yorumu yapıldı.

"ÖNEMLİ İŞLER YAPIYORUZ"

Siyah beyazlı ekipteki günlerini değerlendiren Portekizli yıldız, "İlk beşiktaş maceram çok güzel başlamıştı. Ancak ikinci sezonda büyük sıkıntılar yaşadık. Başkansız kalmıştık, birçok sorun vardı. Ancak ikinci gelişimde her şey çok farklı oldu. Kulüp büyük bir başkan, büyük bir teknik adam ve önemli isimleri bünyesine aldı. Ben de artık bir aileye sahiptim ve bu bana çok değer kattı. Bütün kulvarlarda mücadele ediyoruz, lig, Şampiyonlar Ligi ve kupa. Hepsinde önemli işler yapıyoruz" dedi.

Beşiktaş; Fenerbahçe ve Galatasaray'ın hegemonyasına son vermeye başladığını vurgulayan Ricardo Quaresma, "Ancak bizim üst üste 3. kez şampiyon olmamızı istemiyorlar. Hakemlerin bize zarar verdiğini görüyoruz. Medya gerçek olmayan hikayeler uydurup, bizi yıpratmaya çalışıyor. Özellikle bu sezon geçmiş yıllara oranla herkese ve herşeye karşı mücadele ediyoruz. Arka arkaya 3 kez mutlu sona ulaşıp yeniden tarih yazmak istiyoruz, Şenol Güneş gibi bir teknik adam bile insafsızca eleştiriliyor. Onun gibi bir antrenörün daha çok kredisi olması gerekir" ifadesini kullandı.

"BEŞİKTAŞ'TA KALMAK İSTEDİĞİMİ SÖYLEDİM"

Geleceğiyle ilgili de konuşan Ricardo Quaresma, geçmiş dönemde yetiştiği kulüp olan Sporting Lizbon başkanının kendisini aradığını itiraf edip, "Bana kulüp için yatırımlardan ve önemli işlerden bahsetti. Önemli projeleri vardı ama kalmak istediğimi söyledim, saygı gösterdi. Futbolda gün gün yaşarsınız ve ne olacağını bilemezsiniz. Ancak ben Beşiktaş ve Porto'yu iki kulübüm olarak görüyorum. Özellikle siyah beyazlı taraftarlarla aramda özel bir bağ var. Bu sezon Portekiz'de Porto'nun şampiyon olmasını diliyorum ve kariyerime Porto formasıyla nokta koymak istiyorum" açıklamasını yaptı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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