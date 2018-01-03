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Beşiktaş'la Anlaşan Vida, Sağlık Kontrolünden Geçti

BEŞİKTAŞ'LA ANLAŞAN VİDA, SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Hırvat savunma oyuncusu Domagoj Vida, sağlık kontrolünden geçti.

Tarih : 03 Ocak 2018, 14:20
Puan Ver : Beşiktaş'la Anlaşan Vida, Sağlık Kontrolünden Geçti(7/10)3

Beşiktaş Kulübü'nün anlaşma sağladığı Hırvat savunma oyuncusu Domagoj Vida, sağlık kontrolünden geçirildi.

Acıbadem Sports'da gerçekleştirilen sağlık kontrolünde Vida'ya detaylı bir dizi tetkik uygulandığı öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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