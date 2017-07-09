BEŞİKTAŞLI ABOUBAKAR: HAYALİM İNGİLTERE, SWANSEA'YE GİDECEĞİM
Beşiktaş'ın beklemeye aldığı Vincent Aboubakar'ın kafasında siyah-beyazlılar yok. Beşiktaş'ta devam edip etmeyeceği bir türlü belli olmayan Aboubakar'dan haber geldi.
SWANSEA KAÇIRMAK İSTEMİYORUM
Marcelo ile görüşen Aboubakar, "İngiltere'ye gidiyorum. Swansea teklifte bulundu. Bunu kaçırmak istemiyorum" dedi.
HAYALİM İNGİLTERE'DE OYNAMAKTI
Bonservisine sahip olan Porto'nun sözleşme uzatma teklifini kabul etmeyen Aboubakar, "Hayalim İngiltere'de oynamaktı. Menajerimle konuştum. Swansea'nin sunduğu teklifi kaçırmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.
BEŞİKTAŞ İNDİRİM İSTEDİ
Geçen sezon satın alma opsiyonuyla Beşiktaş'ta kiralık oynayan Aboubakar, yıllık 3.3 milyon euro garanti ücret alıyordu. Beşiktaş ise Aboubakar'ın hem bonservis hem yıllık ücretinde indirim istiyor.
Kaynak: haberinburada
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