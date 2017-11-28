BEŞİKTAŞLI ATİBA İMZAYI ATIYOR
Beşiktaş, orta sahadaki Kanadalı yıldızı Atiba'nın sözleşmesini uzatmak için görüşmelere başladı.
Beşiktaş bir yandan Avrupa ve ligde başarı için ter dökerken, bir yandan da sözleşmesi sona eren yıldızlarıyla transfer görüşmelerini tatlıya bağlamaya çalışıyor. Bizzat Başkan Fikret Orman'ın yürüttüğü görüşmeler sonucunda daha önce Oğuzhan Özyakup kalma konusunda ikna edilmiş ve tarihi açık bir sözleşme yapılmıştı. Siyah-Beyazlı Yönetim, şimdi de orta sahanm bel kemiği Atiba Hutchinson'un kontratını uzatmak için görüşmelere başladı.
MENAJERLE GÖRÜŞMELER OLUMLU
Akşam'ın haberine göre; 34 yaşında olan ve bu sezon sonunda sözleşmesi bitecek Kanadalı yıldızın kafasındaki soru işaretlerini gidermek isteyen yönetim, yeni mukavele için temasta. Bu konuda görüşü alınan Teknik Direktör Şenol Güneş de Atiba'nın performansından memnun olduğunu ve mukavelesinin 1 yıl daha uzatılmasında bir sakınca görmediğini bildirdi. Bunun üzerine yönetim de Atiba'nın menajeriyle şartlar konusundaki detayları incelemeye başladı.
OCAK'A KADAR İMZALAR ATILACAK
Yönetim, aynı şartlarda Atiba'nm yola devam etmesi konusunda ısrarcı. Hatta belli bir maç sayışma ulaşması halinde artı 1 yıl daha kalmasına da sıcak bakıyor. Atiba'nm da bu konuda bir zorluk çıkartmayacağı tahmin ediliyor. Kanadalı oyuncunun sözleşmesinin bitmesinin ardından kulüpte başka görevlerde devam etmesi fikri de değerlendiriliyor.
Ara transfer dönemine kadar yeni imzaların atılması da planlanıyor.
Kaynak: haberinburada
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