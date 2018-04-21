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Beşiktaşlı Bahçeli'den Fenerlileri Kızdıracak Derbi Yorumu
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BEŞİKTAŞLI BAHÇELİ'DEN FENERLİLERİ KIZDIRACAK DERBİ YORUMU


Beşiktaşlı Bahçeli'den Fenerlileri kızdıracak derbi yorumu
Tarih : 21 Nisan 2018, 16:00
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Gazetecilerin sorularını yanıtlayan MHP Lideri Devlet Bahçeli, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini yorumladı. Bahçeli "Beşiktaş sahadan kaçmaz." dedi.

Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Maçı takip edemedim ancak Beşiktaş'ın hocası, Türkiye'nin hocasıdır. Türkiye'yi dünya üçüncülüğüne taşımış bir değerdir. Kendisine yapılmış olan bu saldırıyı şiddetle kınadım. Hocamı da aramak suretiyle geçmiş olsun dileklerimi bildirdim. Beşiktaş sahadan kaçmaz, bir Beşiktaşlı olarak söylüyorum."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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