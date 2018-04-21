BEŞİKTAŞLI BAHÇELİ'DEN FENERLİLERİ KIZDIRACAK DERBİ YORUMU
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan MHP Lideri Devlet Bahçeli, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini yorumladı. Bahçeli "Beşiktaş sahadan kaçmaz." dedi.
Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:
"Maçı takip edemedim ancak Beşiktaş'ın hocası, Türkiye'nin hocasıdır. Türkiye'yi dünya üçüncülüğüne taşımış bir değerdir. Kendisine yapılmış olan bu saldırıyı şiddetle kınadım. Hocamı da aramak suretiyle geçmiş olsun dileklerimi bildirdim. Beşiktaş sahadan kaçmaz, bir Beşiktaşlı olarak söylüyorum."
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Teröristler Termal Kameraya Yakalanmamak İçin Uzaylı Kılığına Girmiş
- 'gelmeyin' Diyen İki Avrupa Ülkesine Hükümetten Tepki Geldi
- Kızını Öldüren Polise Verilen Cezayı Duyan Anne, Yere Yığıldı
- Kılıçdaroğlu Açıkladı: İyi Parti İle Bir Araya Geleceğiz
- Erdoğan: Kabineye Dışarıdan Bakan Alacağız, O Zaman İş Dünyasındaki Pehlivanları Göreceğiz
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Fuhuşla Mücadelede Yeni Yöntem! Rusya'da Robot Genelevi Açıldı
- Akıllara Durgunluk Veren Hırsızlık Taktiği Kameralara Takıldı
- İzleyici Dava Açtı, David Copperfield Sırrını Açıklamak Zorunda Kaldı
- Abd'de Kendine Benzeyen Kadını Öldürüp Kimliğini Çalan Katil Yakalandı
- Erkeklerle Tokalaşmayı Reddeden Müslüman Kadına Vatandaşlık Vermediler
Bu Haberle İlgili Yorumlar