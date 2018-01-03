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Beşiktaşlı Cenk, Ada'da imzayı bekliyor

BEŞİKTAŞLI CENK, ADA'DA İMZAYI BEKLİYOR

Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun, kulübünün Everton'la anlaşması için Londra'da bekliyor. Milli futbolcu, görüşmeler bugün sonuçlanırsa imzayı atacak.

Tarih : 03 Ocak 2018, 04:10
Puan Ver : Beşiktaşlı Cenk, Ada'da İmzayı Bekliyor(7/10)3

Everton ile Cenk Tosun'un transferi için 25 milyon Euro karşılığı el sıkışan Beşiktaş, imzaların atılması için geri sayıma geçti. İngiliz ekibi ile siyah-beyazlı yönetim arasındaki tek problem paranın nasıl ödeneceği... Taksit sayılarını ayarlamak için yürütülen görüşmelerin bugün sonuçlanması bekleniyor.

RESMİ İMZALAR BUGÜN ATILACAK

İngiliz basınına yansıyan iddialara göre; eşiyle Londra'da bulunan golcü futbolcu, bugün Liverpool'a geçecek ve resmi imzalar atılacak. Cenk'in 2022 yılına kadar sözleşme imzalayacağı, yıllık gelirinin ise 4 milyon Euro'yu aşacağı belirtiliyor. Cenk transfer resmileşince 'en pahalı Türk futbolcusu' unvanını alacak.

ALLARDYCE: BUGÜN BİTER

Everton Menajeri Sam Allardyce, 2-0 kaybettikleri Manchester United maçı sonrası, "Cenk'i transfer etmek için elimizden geleni yaptık ve sonuç almaya yakınız. Önümüzdeki 24 saatte her şey belli olur" dedi.

TOSUN AİLESİ ADA'YA ISINIYOR

Kulüplerin transfer görüşmeleri sürerken Cenk Tosun da eşi Ece ile birlikte Londra'nın yolunu tuttu. Yılbaşı tatilini İngiltere'nin başkentinde geçiren çiftin heyecanı yüzlerinden okunuyordu.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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