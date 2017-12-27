BEŞİKTAŞLI CENK'İN BABASI, FANATİK GALATASARAYLI ÇIKTI
Beşiktaş'ın formda golcüsü Cenk Tosun'un babası Ziraat Türkiye Kupasında dün gece oynanan Galatasaray-Bucaspor maçını takip etti.
Ziraat Türkiye Kupası'nda dün gece Galatasaray-Bucaspor maçında sürpriz konuk vardı. Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun'un babasının tribünde yer alması dikkat çekti.
Fanatik'in haberine göre; Cenk Tosun'un annesinin Galatasaray taraftarı olduğu biliniyor.
Kaynak: haberinburada
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