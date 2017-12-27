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Beşiktaşlı Cenk'in babası, fanatik Galatasaraylı çıktı

BEŞİKTAŞLI CENK'İN BABASI, FANATİK GALATASARAYLI ÇIKTI

Beşiktaş'ın formda golcüsü Cenk Tosun'un babası Ziraat Türkiye Kupasında dün gece oynanan Galatasaray-Bucaspor maçını takip etti.

Tarih : 27 Aralık 2017, 23:50
Puan Ver : Beşiktaşlı Cenk'in Babası, Fanatik Galatasaraylı Çıktı(7/10)3

Ziraat Türkiye Kupası'nda dün gece Galatasaray-Bucaspor maçında sürpriz konuk vardı. Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun'un babasının tribünde yer alması dikkat çekti.

Fanatik'in haberine göre; Cenk Tosun'un annesinin Galatasaray taraftarı olduğu biliniyor.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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