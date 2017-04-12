BEŞİKTAŞLI FUTBOLCULAR ORTALIĞI SALLADI!
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında yarın Olympique Lyon ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, Fransa'ya gitti.
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Lyon'a giden kafilede, Trabzonspor ile oynanan lig maçında sakatlanan Ricardo Quaresma ve kırmızı kart cezalısı Vincent Aboubakar yer almadı.
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında yarın Olympique Lyon ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, Fransa'ya gitti.
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Lyon'a giden kafilede, Trabzonspor ile oynanan lig maçında sakatlanan Ricardo Quaresma ve kırmızı kart cezalısı Vincent Aboubakar yer almadı.
Beşiktaşlı futbolcuların şık görünümü, 'maken oldular' yorumlarını da beraberinde getirdi.
kaynak:habertürk
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar