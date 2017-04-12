Gaziantep'te Pkk Operasyonu: 11 Gözaltı
Hrant Dink Soruşturmasında 2 Sevk!
Kırıkkale'de Deaş Operasyonu: 6 Gözaltı
Alişan O Videoyla İlgili Gerçeği Açıkladı!
Dolar 3.67'nin De Altına İndi
Ruj Problemlerine Pratik Çözümler
Kadıköy'de Vahşet! Hırsızlar Döverek Öldürdü
Vatandaşa Müjde! Her Evin Çatısı Kazanç Kapısı Oluyor
Borussia Dortmund Otobüsüne Saldırıyla İlgili Flaş Gelişme!
Bu Telefonları Kullananlar Yandı! Şok Açıklama
Erdoğan'dan Müjde Üstüne Müjde
Kenan İmirzalıoğlu Geri Dönüyor
Mercedes-Benz Bahar Rallisi 2017 Başlıyor!
Bir Gün Çalışan Bile Kıdem Tazminatı Alabilecek
Hollande, Suriye Konusunda Bm'nin Kararlı Hareket Etmesini İstedi
Maden Suyu İçerken Dikkat!
Emre Belözoğlu Neden Güldüğünü Açıkladı
Diyarbakır Saldırısını Pkk Üstlendi
Meteorolojiden Kuvvetli Sağanak Uyarısı
Savcıdan Sosyal Medyada İbretlik Paylaşım

beşiktaşlı futbolcular ortalığı salladı!

BEŞİKTAŞLI FUTBOLCULAR ORTALIĞI SALLADI!

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında yarın Olympique Lyon ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, Fransa'ya gitti.

Tarih : 12 Nisan 2017, 14:50
Puan Ver : Beşiktaşlı Futbolcular Ortalığı Salladı!(10/10)9



Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Lyon'a giden kafilede, Trabzonspor ile oynanan lig maçında sakatlanan Ricardo Quaresma ve kırmızı kart cezalısı Vincent Aboubakar yer almadı.




UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında yarın Olympique Lyon ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, Fransa'ya gitti.




Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Lyon'a giden kafilede, Trabzonspor ile oynanan lig maçında sakatlanan Ricardo Quaresma ve kırmızı kart cezalısı Vincent Aboubakar yer almadı.




Beşiktaşlı futbolcuların şık görünümü, 'maken oldular' yorumlarını da beraberinde getirdi.



 



kaynak:habertürk












Etiketler: Beşiktaşlı  Futbolcular  Ortalığı  Salladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER