Şampiyonlar Ligi'nde rekorlar kırarak bir üst tura çıkan Beşiktaşlı futbolcular, ceplerini de doldurdu. 14 puan toplayarak grup lideri unvanıyla Devler Ligi'nde son 16'ya kalan Beşiktaş bu başarısının karşılığında kasasına da 45.7 milyon Euro'luk müthiş bir rakamı koymuştu. Doğal olarak futbolcular da bu başarının karşılığını aldı. Prim sistemine göre Şampiyonlar Ligi'nde galibiyete 50 bin TL, beraberliğe de 20 bin TL verilen Beşiktaş'ta, alınan 4 galibiyet ve 2 beraberliğin getirisi adam başı 240 bin TL oldu.

LEİPZİG GALİBİYETİ BALLI BÖREK OLDU

Beşiktaş Leipzig'i de yenince, UEFA'dan 1.5 milyon Euro daha geldi. ve siyah-beyazlı yönetim de hem bu sonucu dikkate alarak hem de grubu lider olarak bitirmenin karşılığını vermek için oyunculara 50'şer bin Euro (Yaklaşık 230 bin TL) daha prim ödeme kararı aldı. Bu rakam da 240 bin TL'ye eklenince, toplamda 470 bin TL'lik görülmemiş bir prim ortaya çıktı.

Kaynak: haberinburada