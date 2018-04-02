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Beşiktaşlı futbolcular Talisca'ya takıldı: UBER'le mi gittin

BEŞİKTAŞLI FUTBOLCULAR TALİSCA'YA TAKILDI: UBER'LE Mİ GİTTİN

Beşiktaşlı futbolcular, Alanyaspor maçında ciddi sakatlığı olmamasına rağmen sahadan sedyeyle çıkan Talisca'ya takıldı: Uyanık, UBER'le evine gider gibi kendini soyunma odasına attırdın.

Tarih : 02 Nisan 2018, 11:00
Puan Ver : Beşiktaşlı Futbolcular Talisca'ya Takıldı: Uber'le Mi Gittin(7/10)3

Aytemiz Alanyaspor karşısında zorlanmasına rağmen Talisca'nın attığı şık golle 3 önemli puanı hanesine yazdıran Beşiktaş'ta maç sonrası gerilen sinirler yerini neşeye bıraktı. İstenilen pozisyonları yakalayamayan ancak Brezilyalı genç oyuncunun ilk yarıda attığı golle korkulu rüya görmeyen siyah beyazlılar evinde puan kaybetmemenin mutluluğunu yaşarken, oyunun sonlarına doğru kısa bir süre fenalaşan ve sedye ile soyunma odasına giden Talisca önce korkuttu sonra güldürdü.

Habertürk Gazetesi'nden Kartal Yiğit'in haberine göre; sahanın diğer bölümünde başı dönüp kendini yere bırakan ve oyundan çıkan Talisca, oyunu sedye ile terk ederken kulübeye değil direkt soyunma odasına gitmişti. İlk anda Talisca'nın ciddi bir şeyi olduğunu sanan futbolcular gerçeği soyunma odasında öğrendi.

"SEDYE GÜZELDİ"

Talisca'nın ciddi bir şeyinin olmadığını öğrenen arkadaşları "Uyanık, UBER'le evine gider gibi kendini soyunma odasına attırdın" dedi.

Gülerek yanıt veren Sambacı'nın "Ne yapayım... Yürüyecek halim yoktu, sedye güzeldi." ifadelerini kullandığı öğrenildi. Bu diyaloglar oradaki herkesi güldürdü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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