BEŞİKTAŞLI FUTBOLCULARDAN ŞENOL GÜNEŞ PAYLAŞIMI
Fenerbahçe-Beşiktaş maçında başından yaralanan Şenol Güneş için Beşiktaşlı futbolcular sosyal medya hesaplarından "geçmiş olsun" mesajı yayınladı.
Fenerbahçe- Beşiktaş maçında başına yabancı madde atılan teknik direktör Şenol Güneş hastaneye kaldırıldı. Başına 5 dikiş atılan tecrübeli teknik direktör için Beşiktaşlı futbolcular sosyal medya hesaplarından "geçmiş olsun" mesajı yayınladı.
İşte Beşiktaşlı futbolcuların paylaşımları:
ANDERSON TALİSCA
DUSCO TOSİC
RYAN BABEL
ESKİ HOCASINI UNUTMADI
Trabzonspor'un eski yıldız futbolcusu Didier Zokora ve Beşiktaş'ın eski futbolcusu Marcelo Guedes, eski teknik direktörü Şenol Güneş için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Fransa'da Halk Ayaklandı! On Binlerce Kişi Sokaklara Döküldü
- Çocukların Oynadığı Oyunda Cinsel Organ Büyütücüsü Reklamı Çıkması Büyük Tepki Çekti
- Avusturya Başbakanı Türk Videosuna Kızdı, Cami Kapatmakla Tehdit Etti
- Kocasının Metresini Mağazada Bastı, Elbiselerini Soyup Saçlarını Kesti
- Suudi Arabistan-Yemen Sınırında Çatışma Çıktı: 5 Suudi Asker Öldü
Bu Haberle İlgili Yorumlar