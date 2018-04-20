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Beşiktaşlı futbolculardan Şenol Güneş paylaşımı

BEŞİKTAŞLI FUTBOLCULARDAN ŞENOL GÜNEŞ PAYLAŞIMI

Fenerbahçe-Beşiktaş maçında başından yaralanan Şenol Güneş için Beşiktaşlı futbolcular sosyal medya hesaplarından "geçmiş olsun" mesajı yayınladı.

Tarih : 20 Nisan 2018, 00:40
Puan Ver : Beşiktaşlı Futbolculardan Şenol Güneş Paylaşımı(8/10)4

Fenerbahçe- Beşiktaş maçında başına yabancı madde atılan teknik direktör Şenol Güneş hastaneye kaldırıldı. Başına 5 dikiş atılan tecrübeli teknik direktör için Beşiktaşlı futbolcular sosyal medya hesaplarından "geçmiş olsun" mesajı yayınladı.

İşte Beşiktaşlı futbolcuların paylaşımları:

ANDERSON TALİSCA

DUSCO TOSİC

RYAN BABEL

ESKİ HOCASINI UNUTMADI

Trabzonspor'un eski yıldız futbolcusu Didier Zokora ve Beşiktaş'ın eski futbolcusu Marcelo Guedes, eski teknik direktörü Şenol Güneş için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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