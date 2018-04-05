BEŞİKTAŞLI OĞUZHAN ÖZYAKUP EVERTON YOLUNDA
NTV International'ın spor programı sunucusu Sean Cardovillis, Beşiktaş'ın yıldız ismi Oğuzhan Özyakup'un Everton'a transfer olabileceğini yazdı.
Beşiktaş'la olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Oğuzhan Özyakup hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.
NTV International'ın spor programı sunucusu Sean Cardovillis'in paylaştığı bilgiye göre Everton, milli futbolcunun transferini bitirmeye çok ama çok yakın.
2 HAFTA İÇİNDE SÖZLEŞME İMZALANABİLİR
Kenyalı gazeteci, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada Merseyside ekibinin Oğuzhan'la 2 hafta içinde sözleşme imzalayabileceğini yazdı.
Everton, ara transfer döneminde de Siyah Beyazlı ekipten Cenk Tosun'u rekor bir bedelle kadrosuna katmıştı.
Kaynak: haberinburada
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